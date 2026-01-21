Sinaloa activa el protocolo de búsqueda para localizar a la ‘influencer’ La Nicholette

Un video grabado desde la Cybertruck propiedad de Nicole Pardo Molina, de 20 años, muestra el momento en el que tres hombres armados la suben a la fuerza a un coche

Un video de poco menos de un minuto ha revelado el momento en el que Nicole Pardo Molina, una mujer de 20 años de edad, es interceptada por un automóvil en el que al menos tres jóvenes armados la obligan a entrar y se la llevan. Las imágenes fueron obtenidas de las cámaras de la Tesla Cybertruck de la generadora de contenido, conocida como La Nicholette. El fragmento se viralizó desde la tarde del martes, cuando ocurrieron los hechos en el estacionamiento de una plaza comercial de Culiacán, Sinaloa. La Fiscalía del Estado ha activado el protocolo Alba para localizar a la influencer, un mecanismo centrado en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, que implica la colaboración de las autoridades locales, estatales y federales, centrándose en las primeras horas cruciales para la localización de víctimas de delitos.

En unos 40 segundos, las imágenes recabadas muestran a la joven que bajaba de su Cybertruck, cuando un vehículo Toyota Corolla blanco se estaciona a su lado y de él, dos hombres muy jóvenes y armados, uno de ellos cubierto de la cara, forcejean brevemente con ella, que intenta volver a subirse a su camioneta. Finalmente, la mujer no logra cerrar su puerta ni regresar a su vehículo y es metida por la fuerza en el coche, que se aleja rápidamente del lugar sin que haya testigos presentes.

Medios de comunicación locales, que se trasladaron al lugar momentos después de los hechos, dieron cuenta de que familiares de Pardo Molina, que tiene la nacionalidad mexicana y estadounidense, se habían trasladado al sitio, y que un operativo de fuerzas policiales había sido desplegado desde la tarde de este martes.

Ficha de Búsqueda de Nicole Pardo Molina. FGE Sinaloa

Pardo Molina, La Nicholette, tiene perfiles en redes como Instagram, TikTok, Snapchat, Twitch y en la plataforma de contenido para adultos Only Fans, en las que reúne a cientos de miles de seguidores que han aumentado en las horas recientes, tras su secuestro. Su contenido incluye algunos viajes dentro y fuera de México, su estilo de vida, fiestas y negocios que, desde los 16 años —ha asegurado ella misma— ha montado desde que dejó la escuela en Estados Unidos tras la pandemia del covid.

En un comunicado de la Fiscalía de Sinaloa, publicado este miércoles, también se ha informado que la joven administraba el sitio denominado Nicholette Shop, “a través del cual comercializaba diversos artículos como pulseras, lentes y ropa, entre los que se incluían gorras con referencias a Joaquín Guzmán Loera y al grupo Los Chapitos”, aseguraron.

Además, las autoridades dijeron que el secuestro está relacionado posiblemente con el grupo rival: “De acuerdo con las primeras indagatorias, tres hombres armados, a bordo de un vehículo blanco con reporte de robo, arrojaron ponchallantas a la camioneta en la que viajaba la víctima, la interceptaron y posteriormente la subieron por la fuerza al automóvil. En redes sociales, particularmente en TikTok, han circulado versiones que señalan a la facción de Los Mayos como responsable de los hechos; lo cual forma parte de las investigaciones”.

La joven que es residente de El Salado, un municipio de Sinaloa, ubicado a poco más de 40 kilómetros de distancia del lugar donde fue secuestrada —en una plaza comercial del sector La Isla Musalá—, solía trasladarse con frecuencia entre Culiacán y Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, en donde nació y creció. Sus padres son de origen mexicano, residentes en ese país, de acuerdo a medios locales.

La influencer cobró fama desde que se hizo popular el corrido que ella misma se mandó a hacer con la banda de regional mexicano Grupo Arriesgado, titulado La Muchacha del Salado. En una entrevista para un canal de Youtube en enero de 2023, Pardo Molina contó que pagó 5.000 dólares (más de 87.000 pesos mexicanos) para que le hicieran su canción: “A los 16 yo me quería regalar un corrido para mi cumpleaños y es lo que hice, pero también lo miré como oportunidad para ayudar a mi trabajo”, dijo.

En esa misma entrevista, la mujer contó que inició su vida como emprendedora con 500 dólares que había reunido tras su fiesta de 15 años, y que con eso compró pulseras y comenzó a venderlas. Sus negocios se extendieron, y era también la propietaria de una tienda de gorras y otras prendas de vestir en la plaza comercial donde ha sido secuestrada este martes, en Culiacán.

En El Salado, la influencer era conocida y popular por su vehículo Tesla personalizado, una camioneta Cybertruck de color lila, única en esa zona que la hacía fácilmente reconocible por las calles, y que ha recabado las grabaciones de los momentos en los que fue secuestrada.

Ese mismo municipio, del que es originario el papá de la joven, es también un lugar conocido por ser refugio y territorio controlado por Los Mayos, la fracción del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, que mantiene una disputa por el control del Cartel de Sinaloa con los herederos de Joaquín El Chapo Guzmán, en Sinaloa, desde la detención del primero, el julio de 2024.

En Sinaloa, durante el 2025, unas 398 mujeres fueron secuestradas, desaparecidas o desaparecidas de manera forzada, de acuerdo con datos de la Fiscalía estatal. Este caso tiene lugar en medio de la violencia desatada en ese Estado, por la disputa y el control por el Cartel de Sinaloa, pero también en un momento de alta tensión binacional entre México y Estados Unidos por la influencia de los grupos del narcotráfico en ambos territorios.

En mayo de 2025, el asesinato de la tiktoker Valeria Márquez, en Jalisco, transmitido en vivo en sus redes sociales, conmocionó a un país, acostumbrado a la violencia y en el que un número cada vez más creciente de jóvenes generadores de contenido en redes sociales han sido vinculados con grupos delincuenciales. Algunos de ellos han sido amenazados o asesinados por hacer promoción o alusiones en apoyo a facciones rivales. La Fiscalía de Sinaloa ha asegurado que esa línea de investigación forma parte de las indagatorias en el caso de La Nicholette.