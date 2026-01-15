¿Dónde reciclar los árboles de Navidad y las nochebuenas en Ciudad de México?

La Secretaría del Medio Ambiente habilita centros de acopio para dar un manejo sustentable a los adornos navideños naturales en la capital

Con el propósito de fomentar el manejo adecuado de los residuos orgánicos y fortalecer las acciones de restauración ambiental, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de Ciudad de México ha implementado una estrategia de acopio de árboles de Navidad y flores de Nochebuena naturales al concluir la temporada decembrina. La iniciativa busca evitar que estos residuos terminen en la basura o en la vía pública y permite su reincorporación a los ecosistemas urbanos de la capital.

Los centros de acopio se encuentran ubicados en bosques urbanos, áreas naturales protegidas y espacios de valor ambiental en la capital mexicana, lo que facilita que la materia orgánica recolectada regrese directamente a los ecosistemas. El acopio es coordinado por la Sedema como parte de sus acciones de conservación, restauración ecológica y manejo sustentable de los recursos naturales.

Fechas y condiciones para el reciclaje de árboles y plantas

Durante todo enero de 2026, los capitalinos podrán acudir a los centros de acopio habilitados para entregar sus árboles de Navidad y nochebuenas naturales. El material recolectado será utilizado en procesos como la elaboración de composta y cobertura vegetal, los cuales se destinan a proyectos de restauración ambiental en Áreas Naturales Protegidas y espacios de valor ambiental de la ciudad.

Para asegurar su aprovechamiento, los árboles y plantas deberán entregarse libres de macetas, plásticos, esferas, luces, cables, clavos, papeles u otros residuos que no formen parte de la materia orgánica.

Los centros de acopio disponibles en Ciudad de México

Entre los puntos habilitados se encuentran el Bosque de Chapultepec, el Bosque de San Juan de Aragón, el Vivero Nezahualcóyotl en Xochimilco, el Área Natural Protegida Bosque de Tlalpan y el Parque Ecológico de Xochimilco, todos con horarios específicos de atención al público.

Asimismo, participan el Bosque de Nativitas, el área natural protegida La Loma, las oficinas centrales de la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, así como la Sierra de Santa Catarina, el Cerro de la Estrella, la Sierra de Guadalupe y el Parque Ecológico de Ciudad de México en los siguientes horarios:

Centro de acopio Horario y ubicación Bosque de Chapultepec Lunes a viernes: 10.00 a 16.00

Sábado: 9.00 a 13.00

Entrada por Prolongación Avenida Ignacio Zaragoza Bosque de San Juan de Aragón Martes a domingo: 8.00 a 14.00

Accesos: Puertas 1, 6 y 7 Vivero Nezahualcóyotl (Xochimilco) Lunes a viernes: 9.00 a 17.00

Ubicación: Canal de Chalco s/n, Ciénega Grande Área Natural Protegida Bosque de Tlalpan Martes a domingo: 9.00 a 16.00

Ubicación: Camino a Santa Teresa 703, Tlalpan Parque Ecológico de Xochimilco Martes a domingo: 9.00 a 16.00

Ubicación: Caseta 1, Canal de Garay, Anillo Periférico Bosque de Nativitas (Bosque Urbano) Martes a domingo: 9.00 a 15.00

Ubicación: Camino a Nativitas 500, Xochimilco Área Natural Protegida La Loma Lunes a viernes: 11.00 a 17.00

Ubicación: Avenida Fresnos s/n, Torres de Potrero, Álvaro Obregón Canal Nacional (Bosque Urbano) Lunes, miércoles, viernes y sábado: 9.00 a 14.00

Ubicación: Av. Río Churubusco, esquina con Paseo Chico, Coyoacán DANPAVA – Oficinas Centrales Lunes a viernes: 9.00 a 16.00

Ubicación: Bosque de Chapultepec II Sección Área Natural Protegida Sierra de Santa Catarina Parque Ecológico Yecahuizotl: lunes a domingo, 10.00 a 14.00

Parque Ecológico Tequesquispa: lunes a viernes, 10.00 a 14.00 Área Natural Protegida Cerro de la Estrella Lunes a viernes: 10.00 a 14.00

Ubicación: Campamento del Área Natural Protegida, Iztapalapa Área Natural Protegida Parque Ecológico de la Ciudad de México Lunes a domingo: 9.00 a 16.00

Ubicación: Colonia La Primavera, Tlalpan Área Natural Protegida Sierra de Guadalupe Lunes a viernes: 10.00 a 14.00

Ubicación: Acceso por Cerro de Zacatenco, Gustavo A. Madero Parque Nacional Tepeyac Lunes a viernes: 10.00 a 14.00

Ubicación: Avenida de las Torres, Santa Isabel Tola Parque Ecológico Loreto y Peña Pobre (Bosque Urbano) Martes a domingo: 8.00 a 17.00

Ubicación: Avenida San Fernando 765, colonia Peña Pobre, Tlalpan

De acuerdo con las autoridades, esta acción contribuye a la reducción de residuos, el fortalecimiento de la economía circular y la protección de las Áreas Naturales Protegidas de la capital mexicana.

