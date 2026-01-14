El Gobierno estudia cómo evitar que el ciudadano haga dos filas para votar en 2027

Uno de los pocos acuerdos que ya se visualizan para la reforma electoral de Sheinbaum es corregir la disposición que obligaría a los mexicanos a votar en dos casillas el mismo día

“No puede ser que sean dos casillas diferentes”. Con estas palabras, la presidenta Claudia Sheinbaum soltó una de las pocas pistas que ha dado sobre su reforma electoral: cómo evitar que en 2027 los ciudadanos tengan que hacer dos filas para votar en la misma jornada electoral. El absurdo proviene de la reforma judicial aprobada por Morena y sus aliados en 2024, que excluyó a los partidos políticos de la elección de jueces, magistrados y ministros, y obligó al Instituto Nacional Electoral a diseñar un modelo de casilla sin representantes de partidos.

La disposición ya obligó a un primer experimento en dos entidades el 1 de junio de 2025, Durango y Veracruz, donde la ciudadanía eligió el mismo día a sus presidentes municipales en una casilla y a sus jueces en otra diferente. El resultado fue que los ciudadanos tuvieron que ir a dos domicilios a votar, lo que generó que en las municipales se registrara una participación promedio del 50% y en la elección judicial ésta fuera de apenas el 20%. Además, el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales de ambas entidades tuvieron que duplicar esfuerzos para instalar casillas en dos domicilios distintos dentro de la misma sección electoral.

Si no hay modificaciones legales, en 2027 el INE se vería obligado a instalar más de 170.000 casillas para la elección de diputados federales y cargos locales previstos en ese año (entre ellos las gubernaturas de 17 entidades) y otras tantas casillas para la elección de los cargos del Poder Judicial Federal que no se eligieron en 2025 y los jueces locales de 13 entidades que aún no han hecho su elección judicial local. Podría traducirse en la instalación de 350.000 casillas y la obligación de los ciudadanos de formarse dos veces para votar en un mismo domingo.

El tema preocupa a la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral que este miércoles celebrará una nueva reunión con la presidenta Sheinbaum para seguir avanzando en el diseño de la iniciativa que se pretende enviar al Congreso en febrero. La propia mandataria se refirió al asunto el pasado lunes en la conferencia matutina. “Eso no está bien, porque cómo vas a ir a una casilla y luego: ‘Oye, ahora vete a la otra casilla a votar por el Poder Judicial’. Idealmente tiene que ser la misma casilla, porque si no… ya una persona que hizo fila para una casilla no necesariamente va a hacer fila para la segunda casilla. Temas de esos tienen que resolverse con el INE”, sugirió Sheinbaum.

Fue precisamente el INE el que alertó sobre la complejidad que se avecina, en un informe reciente en el que evaluó el proceso electoral del Poder Judicial del año pasado y en el que planteó los escenarios a futuro. “El Proceso Electoral 2027 representará un desafío de magnitud inédita, al concurrir las elecciones intermedias federales para renovar la Cámara de Diputados con la elección de cargos del Poder Judicial de la Federación. Las experiencias del proceso extraordinario 2024-2025 evidencian la necesidad de consolidar un marco normativo específico, que otorgue certeza y reduzca la improvisación. La anticipación en la aprobación de reglamentos y lineamientos será clave para garantizar la legalidad y congruencia de los actos, así como para prevenir la judicialización excesiva que se presentó en 2025”.

En su propuesta para la reforma electoral, entregada el pasado lunes a Pablo Gómez, el INE sugiere desempatar la fecha de los comicios de 2027, atrasando tres meses la elección judicial. Y advierte: “Al no contar con la participación de los partidos políticos, la naturaleza del proceso electoral judicial resulta diferente a los procesos para los otros poderes, derivando en una serie de complejidades operativas y logísticas. Se propone que durante el año en el que se celebren elecciones de los poderes Ejecutivo y/o Legislativo, se ajuste de la siguiente forma el calendario del proceso electoral judicial: Inicio del Proceso Electoral Judicial: Enero; campañas Electorales: Agosto y septiembre (60 días); jornada electoral: último domingo de octubre”.

Otras propuestas del INE para hacer más viable la superelección de 2027 consisten en implementar modalidades de voto que faciliten la participación de la ciudadanía, como el voto a distancia, por internet, por vía postal o el voto anticipado. Los consejeros también sugieren reformas legales para imprimir a la elección judicial la misma certeza que se tiene en elecciones de cargos legislativos y del Poder Ejecutivo: “Integración ciudadana de mesas, capacitación, observación, fiscalización, acceso equitativo a medios y garantías de imparcialidad”.

Estos cambios, tanto en el calendario de la elección judicial como en los modelos de casilla y las modalidades de voto, implican reformas a la Constitución y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, corrigiendo lo que los legisladores de Morena pusieron en las leyes cuando aprobaron la reforma judicial contenida en el Plan C del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Pablo Gómez, presidente de la comisión de reforma electoral, dijo el pasado lunes que la elección judicial se llevará a cabo en el año previsto en la Constitución (2027), pero no se negó a un posible cambio de mes como el que plantea el INE. Sin embargo, otro escenario sería reformar la disposición que excluye a los partidos de la elección judicial, para que los ciudadanos puedan acudir a una sola casilla el día de la jornada electoral de 2027.