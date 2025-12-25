Morena calienta los tiempos electorales y planea adelantar una campaña permanente con los 17 candidatos para 2027

Los aspirantes a las gubernaturas del oficialismo y sus aliados, PVEM y PT, empiezan a perfilarse mucho antes de que se acerquen las elecciones intermedias en un proceso que implica sostener el pulso de atención y les permite mantener la ventaja ante la oposición

La vida al interior de Morena se ha tornado una vorágine. Las elecciones intermedias de 2027 están más próximas de lo que parecen y el partido más poderoso de México lo sabe. La incipiente disputa interna por las candidaturas se ha comenzado a asomar, principalmente en los 17 Estados que renovarán gobiernos en esos comicios, un frente que requiere reglas claras antes de que la competencia se acalore demasiado dentro del partido gobernante fundado por Andrés Manuel López Obrador. La agrupación política mide la temperatura para aplicar en los Estados la misma fórmula que llevó a la presidencia a Claudia Sheinbaum: las precampañas partidistas que anteceden a las precampañas marcadas por la autoridad electoral. Es decir, que los aspirantes a candidatos de Morena y de sus partidos aliados, PVEM y el PT, transformados en “corcholatas” [un nombre que se les dio a los aspirantes de Morena a la presidencia de México], estén en campaña permanente, con el foco público encima -y la atención también- mucho antes del banderazo oficial del Instituto Nacional Electoral (INE).

Registros, campañas internas, encuestas, resultados, ganadores: son los pasos a seguir del método con el que innovó Morena en los comicios presidenciales de 2024 burlando al árbitro electoral. Lo que le valió sendas denuncias por actos proselitistas anticipados a Morena, a Sheinbaum y a sus rivales dentro del partido, las llamadas corcholatas. Los recursos no llegaron a ver la luz de las sanciones, que en su aplicación más grave puede llegar a la pérdida de la candidatura, e incluso del triunfo en las urnas. Con todo, el partido ya alista la hoja de ruta para iniciar con la selección de los coordinadores estatales de los comités de defensa de la cuarta transformación. Es lo mismo que se hizo para definir la candidatura presidencial que ganó Sheinbaum y que les dejó múltiples fracturas por las disputas y la guerra sucia entre correligionarios, el fuego amigo que avivó la división en la agrupación política.

Pero Morena aún no ha fijado esas reglas ni esos tiempos, lo que ha llevado a que quienes aspiran a una candidatura empiecen ya a asomarse a una contienda entre correligionarios. Algunos aprovechan la falta de lineamientos para abrirse paso en la búsqueda del voto ciudadano y otros se contienen, pero acusan de inequidad en la carrera. Este escenario ha llevado a un buen número de morenistas a exigir a la dirigencia de Luisa María Alcalde que ponga orden y un alto a las campañas anticipadas. “Es urgente que se definan reglas claras, sobre todo en las 17 entidades federativas donde se van a elegir gobernadores. Conozco de muchas preocupaciones, de alertas, sobre todo de legisladores que pertenecen a estos Estados del país”, ha dicho el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, cercano a la presidencia.

Preven que el camino sea largo y, si no se fijan esas pautas a la brevedad, hay riesgo de que las batallas internas agrieten la pregonada unidad a la que tanto hace referencia la presidenta Sheinbaum. ¿Cuándo inicia oficialmente la contienda interna?, ¿qué casas encuestadoras realizarán la medición?, ¿cuándo se conocerá el resultado? y ¿cuál será el sistema de fiscalización que evite el financiamiento de campañas internas con recursos públicos o de grupos del crimen organizado? Son un sinnúmero de puntos urgentes que deberían quedar resueltos en las primeras semanas del próximo año, refieren integrantes de Morena. “Se necesita que se defina con mucha claridad el inicio formal de las actividades de proselitismo para que nadie se quede atrás, que todos puedan iniciar desde un mismo momento con reglas perfectamente claras”, ha dicho el legislador.

Así, el método de selección de los 17 coordinadores estatales de los comités de defensa de la cuarta transformación se apresta para ser el inicio prematuro de los tiempos electorales que legalmente deberían comenzar en septiembre de 2026. Ese adelanto es una estrategia que les ha rendido frutos en la elección presidencial, al desarrollar campañas casi un año antes de la convocatoria a las urnas y anotarse una marcada ventaja frente a la oposición. “No hay que inventar nada nuevo, fue un procedimiento muy pulcro, ordenado, unitario y salió la mejor”, ha dicho Ramírez Cuellar.

En la trinchera de la dirigente nacional de Morena, Alcalde no es ajena a las batallas internas, pero les baja el volumen. Ha reconocido los desacuerdos entre quienes han iniciado la carrera por las candidaturas de Morena en todos los niveles de la función pública, pero fundamentalmente en las gubernaturas, sin que llegue a ser controversia. “No considero que haya una guerra interna, hay una disputa y tiene que ver con que tenemos muy buenos perfiles en diferentes entidades federativas”, ha deslizado en un desayuno con medios de comunicación.

Otro de los tropiezos en la senda a las intermedias de 2027 son los intentos por saltarse el acuerdo partidista contra el nepotismo empujado por Sheinbaum para evitar que los gobernadores, presidentes municipales y funcionarios en general puedan heredar sus cargos. La cláusula, que es aplicable en 2027 y no hasta 2030 como aprobó el Congreso, enfrenta varios intentos de morenistas que buscan darle la vuelta. Un ejemplo es la llamada Ley Esposa, una iniciativa que bajo el paraguas de querer garantizar la alternancia de género termina siendo en algunas plazas una vía para asegurar que las parejas de las autoridades actuales lleguen a las candidaturas, o bien, para neutralizar a candidatos varones de la oposición considerados competitivos. Esta estrategia ya se ha colado en San Luis Potosí por la vía legislativa, al ser aprobada en el Congreso, gobernado por el PVEM a través de Ricardo Gallardo. Y se analiza en otros Estados con Gobiernos morenistas y de oposición como Hidalgo, Michoacán o Nuevo León, respectivamente. La presidenta Sheinbaum ya ha sacado la voz para contener estos intentos. Al momento, se prevé que 10 de los 17 Estados que renovarán gobernador, vayan para aspirantes mujeres, refieren cercanos a la cúpula morenista.

Las mil y una polémicas que se avecinan con la definición de las candidaturas han tenido una respuesta adelantada por parte de Luisa María Alcalde. “Se pueden confrontar ideas, pero lo más importante es que se trabaje. Las encuestas se ganan trabajando abajo”, ha lanzado a los interesados. La confrontación en las entrañas del morenismo va en aumento y la solución está en manos de la dirigencia. “Urge que a partir de la primera semana de enero el Comité Ejecutivo Nacional del partido, la presidenta Alcalde y el secretario de Organización [Andrés Manuel López Beltrán] definan con claridad las reglas básicas de la contienda interna para definir a los candidatos de toda la coalición”, ha dicho el vicecoordinador de los diputados federales del partido guinda. Esa misma dirigencia nacional insiste en mantener la calma. “No veo una guerra, veo a varias personas que dicen: a mí me gustaría… y eso es válido”, ha zanjado Alcalde.