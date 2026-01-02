Imelda Castro, la mujer que quiere gobernar el infierno de Sinaloa

Veinte años atrás, el expresidente Andrés Manuel López Obrador y fundador de Morena, en una de sus tantas giras por el país en su búsqueda por la silla presidencial, detuvo el vehículo en el que viajaba en medio de un partido de béisbol en el estadio Los Torres, en el poblado El Fuerte, al noreste de Sinaloa. El tabasqueño, conocido por su afición a ese deporte, sorprendió a la comitiva que le acompañaba. —Párense, párense, párense— lanzó el grito y descendió poniendo en alerta a sus acompañantes. Imelda Castro Castro (57 años, Agua Caliente de Cebada, Sinaloa), hoy senadora de Morena, era parte de ese séquito. La anécdota la comparte en sus recorridos por el Estado; mientras, la temporalidad da noción de la carrera política que le antecede a la mujer que busca gobernar el infierno que supone el polvorín en el que se ha convertido el Estado. Una bomba de tiempo que amenaza con estallarle en las manos al Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, en cualquier momento. La senadora no es un peso pesado del oficialismo, al menos no públicamente; tampoco busca atraer más de la cuenta los reflectores. La sinaloense avanza con perfil bajo, pero con trabajo constante, debe ganarse los puntos que la coloquen en primera fila en la carrera por la candidatura al Gobierno del Estado, un proceso que iniciará mucho antes de los tiempos oficiales y que se resolverá por encuestas.

Es tiempo de mujeres; la frase emblemática que Sheinbaum ha usado para celebrar su elección como la primera presidenta de México, se alista a replicarse en al menos 10 de los 17 Estados que renovarán Gobierno en 2027. Esto se perfila para ser aplicable a las candidaturas que postule Morena, el partido más poderoso de México, y sus aliados, PVEM y PT. La agrupación política prepara un acuerdo para ir en una decena de Estados con candidatas mujeres para las intermedias de 2027, entre ellos, Sinaloa, refieren personajes cercanos a la dirigencia de Luisa María Alcalde, la presidenta del partido gobernante. Una puerta abierta para Castro, que busca pasar a la historia como la primera gobernadora del Estado más caliente de México, cuna de capos clave en el negocio del narcotráfico, como Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, cabezas del Cartel de Sinaloa.

Castro avanza con cautela, sin aspavientos, sin prisa; cuida cada paso para evitar cualquier tropiezo que la ponga en riesgo de ser eliminada antes de tiempo de la contienda, una que tendrá que librar primero en el proceso interno que marque Morena. La senadora ha esquivado una entrevista con EL PAÍS, la guerra interna ha iniciado y la tensión va en aumento entre los interesados de la casa que buscan el mismo objetivo y entre la oposición. Cualquier movimiento en falso puede repercutir en actos anticipados de campaña y en la posibilidad de ser descartada. En público no ha reconocido explícitamente su aspiración de gobernar el Estado que recorrió de la mano del fundador del movimiento político que representa. En privado, la senadora se ha hecho de un equipo que la ponga en el foco mediático, al menos entre los sinaloenses.

Una instantánea con Sheinbaum, se mantiene en el perfil de Instagram de Castro; la senadora morenista se ha colocado cerca de la mandataria, aunque no tanto como estuvo en algún momento de López Obrador. Su carrera política se remonta al extinto [a nivel nacional] Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde conoció al tabasqueño al que apoyó hasta su salida del PRD en 2012. La sinaloense tardó cinco años en dejar las filas perredistas para unirse al partido guinda; lo hizo un año antes de la elección presidencial que le dio el triunfo al tabasqueño (2018), una falta de decisión que López Obrador vio con malos ojos en más de un personaje; Alejandro Encinas, su sucesor en la jefatura de Gobierno de Ciudad de México, es un ejemplo.

Castro se ha puesto como derrotero gobernar una de las entidades, si no es que la más aterrorizada por los cárteles del narcotráfico al noreste de México. La legisladora se abre camino en medio de una cruenta e incipiente batalla interna para ganar la encuesta que le dé la candidatura de Morena, el requisito de mayor dificultad en este momento para el partido más poderoso de México con números arriba en la simpatía entre el electorado. La mujer buscará ser la ganadora del caramelo envenenado que supone buscar gobernar el punto más caliente de inseguridad para el Gobierno de Sheinbaum, hoy gobernado por Rubén Rocha, un gobernador incómodo para la presidencia por las mil y una polémicas que ha enfrentado.

Imelda Castro Castro, en la Cámara de Senadores. Andrea Murcia Monsivais (CUARTOSCURO)

El camino se perfila empedrado. En la contienda por la candidatura, también se encuentra Teresa Guerra, la presidenta del Congreso de Sinaloa, la carta del gobernador Rocha, en caso de que la decisión de que sea una mujer la candidata se confirme y le cierre el paso a Enrique Inzunza, también con un escaño en el Senado y con la simpatía absoluta del gobernador para sucederlo. Las encuestas internas han iniciado y los resultados los tienen claros los cercanos a Castro, quienes sostienen que ella se coloca en la delantera. La senadora tendrá que lidiar también con el frente de la oposición; a más de nueve meses de que el árbitro electoral dé el silbatazo oficial para que inicie la contienda, Castro ya enfrenta un par de denuncias por actos anticipados de campaña interpuestos por el PAN y Movimiento Ciudadano (MC), que han de encontrar resolución en los próximos días.

Por ahora, nada está escrito, pero la disputa por la sucesión en Sinaloa, es territorio caliente para los morenistas, que han iniciado no solo una batalla, sino una guerra sucia, que incluye conectar a sus rivales con carteles del narcotráfico; al menos eso dicen los cercanos a la senadora. Castro ha sido ligada, sin más pruebas que una foto donde se le ve comiendo, con Gerardo Vargas Landeros, presidente municipal de Ahome, Sinaloa, quien este año pidió licencia al cargo para enfrentar investigaciones sobre presuntos actos de corrupción por el desvío millonario de recursos públicos, lo que le valió su desafuero y su vinculación a proceso por abuso de autoridad y delitos cometidos por servidores públicos. El exfuncionario ha sido ligado a El Mayo Zambada, actualmente detenido y en proceso en Estados Unidos (EE UU).

Estas son solo algunas pinceladas de lo que se espera los próximos meses en la carrera por la candidatura de Sinaloa y de 16 Estados más en los que se renovarán gobiernos en 2027. Mientras, la senadora se alista para hacer públicas sus aspiraciones las primeras semanas del 2026, después de que se resuelvan los procesos que se le han abierto en el Instituto Electoral del Estado por actos anticipados de campaña.