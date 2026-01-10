Suspendida la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis ha suspendido este viernes la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México, activada el jueves por las altas concentraciones de ozono en el territorio, según ha informado la propia dependencia en un comunicado. La autoridad ha tomado la decisión tras la estabilidad atmosférica y el incremento del viento en la zona afectada. “Para mañana, los modelos de pronóstico indican que el sistema de alta presión se alejará del Valle de México, por lo que se esperan mejores condiciones para la dispersión de los contaminantes”, ha explicado en el escrito. Las autoridades activaron la fase 1 para “disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación de salud”. Esta suspensión supone también el fin de las restricciones a la circulación que las autoridades preveían mantener tras este viernes: “Mañana, sábado 10 de enero, el programa Hoy No Circula operará de manera normal”

“[Las autoridades] estarán atentas a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas. Agradecen a la población el seguimiento de las recomendaciones para la protección de la salud y de reducción de emisiones”, han añadido desde la dependencia en el escrito. Es la segunda contingencia activada en el territorio en lo que va de 2026. La primera dio comienzo en 1 de enero en sureste del Valle de México, tras la acumulación de partículas PM2.5 —un tipo de partículas finas contaminantes del aire— esparcidas por el uso de fuegos artificiales y la quema de materiales y combustibles durante las celebraciones de fin de año. Las autoridades suspendieron esa contingencia esa misma tarde.

El Gobierno pedía el jueves a la ciudadanía que evitara el uso de productos con solventes, como los aromatizantes, los aerosoles, las pinturas y los impermeabilizantes. Además, ha aconsejaba reducir a un máximo de cinco minutos los tiempos al ducharse y cocinar con recipientes con tapa. También recomendaban limitar las actividades en el exterior para niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

El inicio de la fase 1 el jueves supuso el comienzo de una serie de restricciones para los vehículos particulares, que impedía la movilidad a aquellos con el holograma de verificación 1 (cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0) y 2. Tampoco le permitía a movilidad a aquellos con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul y terminación de placa 9 y 0.

En la mañana del pasado 1 de enero, el registro de partículas PM2.5 era de 107,3 microgramos por metro cúbico en la zona sureste. La Organización Mundial de la Salud recomienda una exposición máxima de 10 microgramos por metro cúbico “basado en las evidencias de los efectos sobre la salud de la exposición a la contaminación del aire ambiente”.