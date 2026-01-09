El collar de 227.000 pesos que pone en jaque a la alcaldesa de Acapulco

Un collar de 227.000 pesos (alrededor de 12.600 dólares) regresa al centro de la polémica en Acapulco. Según el diario local El Sur, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Guerrero ha abierto una investigación en contra de Abelina López, presidenta municipal de la ciudad, por el delito de cohecho, que prohíbe a los servidores públicos recibir indebidamente dinero o beneficios relacionados con su cargo. La alcaldesa ha asegurado este jueves que “se enteró [de la noticia] por los periódicos” y que aún no ha recibido una citación para declarar. En anteriores ocasiones, ha explicado que la gargantilla se la obsequió una “señora de la Simón Bolívar” por su cumpleaños. “¿Yo qué culpa [tengo de] que haya un pueblo que me ame, que me regale cosas? Me lo regalaron, ¿y les voy a decir ‘no, no te lo acepto’? Yo agradezco su amor y su cariño del pueblo”, sostuvo entonces.

La controversia se originó en una sesión de cabildo. El 23 de octubre de 2025, la alcaldesa apareció con una cadena en el cuello que, según diversos medios, correspondía a la lujosa marca francesa Van Cleef & Arpels y tenía un valor de 227.000 pesos. Tras los señalamientos que cuestionaban a la presidenta municipal de Acapulco por no ajustarse al discurso de austeridad y “justa medianía” que su partido, Morena, pregona, López acusó una persecución. “Todo el tiempo me traen encima de mí. No les gusta otra persona más que Abelina”, denunció ante un grupo de periodistas. Días después, afirmó que la “cadenita” costaba entre 200 y 300 pesos, y lanzó un reto para las personas que aseguraban lo contrario: “Quien me la quiera adquirir por esa cantidad que dicen, la vendo”.

Pero las enredadas declaraciones de la alcaldesa no hicieron más que avivar una polémica que parece lejos de acabar. En una videollamada con Milenio Televisión en octubre del año pasado, López evadió las preguntas de su entrevistador sobre el nombre de la marca. “No trae marca”, manifestó. En la entrevista, la mujer se quita la gargantilla y la muestra a la cámara, aunque no se alcanza a vislumbrar ningún detalle. “Esta cadenita, si le leemos su nombre, dice steel [acero en inglés], y entiendo que la palabra steel es acero", comenta. En un momento de su intervención, la presidenta municipal sostiene que el objeto “se ve costoso” en la “mente” del periodista y asegura que “es un regalo del corazón”. Incluso afirma que su valor oscila entre los 1.000 y 3.000 pesos. “¿Tú crees que un ciudadano me va a regalar algo de 200.000 pesos?“, pregunta.

Abelina López, al frente de la alcaldía de Acapulco desde 2021 y elegida al cargo por segunda ocasión en 2024, no es ajena a las controversias. En 2020, como diputada federal por Morena, admitió en la tribuna del Congreso que pagó un soborno para obtener un proceso abreviado en un juicio. Actualmente, enfrenta una denuncia de la Auditoría Superior por negarse a comprobar el uso de casi 900 millones de pesos durante su primer mandato. “No es competencia de la Auditoría Superior del Estado auditar recursos federales y pareciera ser que en Guerrero no hay letras”, explicó ante los medios hace meses. En un evento en junio de 2025, López, que en un principio aseguró que no había sido notificada de la denuncia, confirmó que había presentado un amparo porque “en Guerrero todo se puede”.

La joya en discordia ha vuelto a acaparar los reflectores esta semana cuando se ha conocido que la fiscalía Anticorrupción de Guerrero ha abierto una carpeta de investigación en contra de López, después de una denuncia de Ramiro Solorio, excandidato a la presidencia municipal de Acapulco. En distintas ocasiones, la alcaldesa ha señalado a Solorio como el responsable de orquestar una persecución política en su contra. “¿No te parece extraño que de una sola persona [venga la] revocación de mandato porque [la alcaldesa] se fue a Chile y no pidió permiso en el Congreso, revocación de mandato porque no está haciendo bien su ejercicio de la administración? De todo revocación de mandato”, comentó este jueves, tras lo cual enfatizó que ella es “una mujer que ama” y no guarda “rencores”.

Apegada al discurso de su movimiento, al que pertenece desde 2017, López respalda su trabajo en la ciudadanía. “El pueblo es sabio. El pueblo conoce a Abelina y sabe que está hablando con una mujer de principios y valores”, dijo en una entrevista con Milenio Televisión, en la que también ha resaltado el trabajo que ha hecho en Acapulco y ha defendido el buen estado de las finanzas del ayuntamiento. La presidenta municipal, que insistió en que el “señalamiento [por la cadena] no tiene sustento ni futuro”, aprovechó el espacio para cargar contra sus adversarios. “Entiendo que mis 40 años de trabajo, pues a muchos creo que les causa quizás preocupación, pero pues seguiré trabajando”, indicó.