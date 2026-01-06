México condena en la OEA las amenazas de Trump a otros países
El representante de México ante el organismo internacional considera que las expresiones del mandatario estadounidense son un riesgo a la estabilidad de la región
México ha condenado este martes las expresiones amenazantes que el presidente Donald Trump expresó en contra de otros países luego del ataque a Venezuela. Durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, el representante mexicano Alejandro Encinas ha dicho que las acciones de Estados Unidos ponen en grave riesgo la estabilidad y seguridad de la región. “Expresamos nuestra profunda preocupación por las expresiones de los últimos días, que hablan de un escalamiento o expansión de las acciones militares a otros países de nuestra región, amenazando así directamente la paz y la estabilidad de las Américas”, ha advertido.
Encinas se ha referido a las declaraciones del presidente estadounidense de las últimas horas, en las que ha insinuado próximas acciones en países como México y Colombia. En especial, las amenazas directas en contra de Gustavo Petro, presidente de Colombia, a quien se ha referido como “un matón” y “una mala persona”.
La sesión extraordinaria de la OEA ha sido convocada por el presidente de su Consejo Permanente, el colombiano Luis Ernesto Vargas Silva, con el copatrocinio de México, Chile, Brasil, Guatemala y Uruguay, para tomar acciones urgentes ante la agresión de Estados Unidos a Venezuela. En la reunión, Alejandro Encinas ha aprovechado para plantear la postura que la presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado desde la mañana del sábado, en contra de la intervención militar y en favor de una salida pacífica a la crisis.
En su turno, el representante mexicano ha reiterado la condena a la intervención militar ocurrida el sábado y la postura en favor de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, que calificó como no opcionales y no negociables. “La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar, nunca ha generado estabilidad duradera”, ha dicho Encinas, “la violación de este equilibrio pone en grave riesgo la estabilidad política, la seguridad de la región y el bienestar de los pueblos”.
México ha hecho denunciado las violaciones a la Carta de la ONU y la Carta de la OEA, y ha hecho un llamado urgente a respetar el derecho internacional, a cesar y a no repetir actos de agresión contra el gobierno y el pueblo venezolanos, y a privilegiar las vías pacíficas para la resolución de las controversias. “México reafirma que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, diálogo, negociación y respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias ni tutelajes externos”, ha insistido el diplomático mexicano.
Encinas ha ofrecido la disposición del gobierno de México para apoyar cualquier esfuerzo de facilitación, mediación o acompañamiento para alcanzar la paz en Venezuela; siempre bajo la conducción de los propios venezolanos. “América no pertenece a una doctrina o a una potencia, pertenece a los pueblos de cada uno de los pueblos que la conforman”, ha agregado.
