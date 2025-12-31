México incrementa la recaudación y reduce mínimamente su deuda pública al cierre de 2025

México cierra el año con los propósitos de 2025 cumplidos o al menos, en buen camino. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha publicado que el país ha logrado reducir su deuda pública del 52% del PIB al 51,7% gracias al esfuerzo de “una política fiscal responsable y de la optimización del perfil de vencimientos”. Además, celebra el aumento en ingresos no petroleros y el incremento de la recaudación fiscal, que atribuye a los trabajos de vigilancia en aduanas tras el escándalo de contrabando de combustible y a una ampliación de la base de actividades y personas que pagan impuestos.

De enero a noviembre, los ingresos del Gobierno abultaron las arcas públicas gracias a un aumento de 4.6% real anual en las recaudaciones de impuestos, lo que suma tres años consecutivos de incrementos para este periodo, según el comunicado de Hacienda. “Este desempeño obedeció a la ampliación de la base gravable, el combate al contrabando y la incorporación de herramientas digitales en los procesos administrativos y de fiscalización”, ha detallado la Secretaría en el documento. Durante los primeros once meses del año, los ingresos tributarios superaron lo esperado en 99.000 millones de pesos.

En concreto, Hacienda apunta a que el incremento de personas que se afiliaron a la economía formal, el incremento en el salario mínimo del 12% y el aumento de los dividendos empresariales, ayudaron a engrosar la recaudación. Gracias ingresos del impuesto sobre la renta (ISR) fueron de 70.000 millones de pesos por encima de lo programado, lo que se traduce en un crecimiento del 5.4% real anual. También se consiguió aumentar la recolecta a través del IVA un 1,3% más, que logró registrar 42.000 millones de pesos más de lo previsto en el programa del Gobierno. Hacienda señala la resiliencia del consumo interno, un mayor tipo de cambio promedio respecto a 2024 en la primera mitad del año y el fortalecimiento de la fiscalización aduanera como los agentes que impulsaron este resultado.

Pese a que México tendrá que esperar a 2026 para la aplicación de la reforma aduanera tras el destape del enorme agujero del huachicol fiscal que se descubrió este verano en el que se calcula que el fisco perdía miles de millones de dólares, el aumento de la vigilancia en las fronteras ha surtido efecto. Los ingresos por impuestos a las importaciones superaron lo programado por el Gobierno en 16.000 millones de pesos con un crecimiento del 19% respecto al año pasado, muy casi el doble del promedio en la última década. Además de a la armadura que ha desplegado la presidenta, Claudia Sheinbaum, en las aduanas para frenar el contrabando, Hacienda también señala a la aplicación del régimen para mercancías de bajo valor y los ajustes al esquema arancelario para países sin acuerdos comerciales con México, como responsables. También subieron los ingresos no tributarios del Gobierno con un crecimiento del 18,7%, gracias a un aumento derechos (6,8%), productos (1,1%) y aprovechamientos (28,1%).