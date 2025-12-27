Raúl Rocha, del ‘jet set’ de Miss Universo al negocio criminal de las armas y el huachicol

Pocas historias como la de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, resumen tan bien el efecto dominó, la pequeña pieza que cae y desencadena una catástrofe. Todo comenzó en el certamen de Miss Universo de este año, en el que se coronó la mexicana Fátima Bosch. El indignante trato que recibió la modelo de parte del presidente del certamen en Tailandia centró toda la atención en el concurso. En un giro que se entendió como de justicia poética, Bosch triunfó. Sin embargo, un miembro del jurado denunció que Rocha Cantú ejerció presión para orientar el voto a favor de la modelo mexicana. Allí comenzó a derrumbarse la torre de fichas. La prensa comenzó a documentar malos manejos de Rocha Cantú en otros ámbitos, hasta que se descubrió que el empresario llevó una doble vida codeándose con el jet set del entretenimiento internacional mientras traficaba armas y combustible robado en México.

La reacción en cadena incluso contribuyó a la destitución del fiscal general, Alejandro Gertz. Reforma reveló que el empresario no solo estaba involucrado en una trama criminal, sino que se había convertido en testigo colaborador de la Fiscalía, un acuerdo que le daba inmunidad a cambio de información estratégica. Pocos días después de aquella publicación de finales de noviembre, la presidenta, Claudia Sheinbaum, ordenó la salida del fiscal Gertz, a quien ofreció una embajada. Altos funcionarios del Gobierno consultados por este periódico señalan que el malestar desde Palacio Nacional hacia el fiscal se había gestado durante meses, pero que el acuerdo obsequiado a Rocha Cantú fue determinante para el relevo en la Fiscalía. Una de las primeras decisiones de la nueva fiscal, Ernestina Godoy, muy cercana a Sheinbaum, fue, precisamente, anular el pacto de colaboración suscrito con el magnate en la era de Gertz.

La investigación ministerial contra Rocha Cantú, a la que este medio tuvo acceso, acusa al empresario de pertenecer a un grupo del crimen organizado dedicado al tráfico de armas, contrabando de combustible, lavado de dinero y despojo de viviendas. Según el expediente, Rocha Cantú fungía como una especie de socio capitalista en la trama criminal, a la que presuntamente financió con al menos cinco millones de pesos. Además de eso, era el encargado, supuestamente, de las negociaciones con empresarios gasolineros para distribuir el huachicol (combustible robado), que era contrabandeado principalmente desde Guatemala y Estados Unidos. Los negocios ilícitos de Rocha Cantú se vinculan con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Unión Tepito.

La faceta criminal de Rocha Cantú empañó el triunfo de Bosch, pero mayormente puso en entredicho la labor de las autoridades mexicanas. El magnate ya había estado envuelto en polémica años atrás, luego del ataque al Casino Royale en 2011, en el que murieron más de 50 personas en un incendio provocado por Los Zetas. Rocha Cantú, dueño del casino, eludió la justicia al marcharse a Estados Unidos, alegando que temía por su vida. El magnate continuó su próspera carrera empresarial en el país norteamericano. En enero de 2024, compró la mitad de las acciones de Miss Universo a la firma tailandesa JKN Global Group por 16 millones millones de dólares. La cabeza de esa compañía, la empresaria Anne Jakrajutatip, enfrenta ella misma acusaciones de fraude en el país asiático, que ha ordenado esta semana el congelamiento de sus cuentas. Jakrajutatip está prófuga de la justicia de su país.

La polémica en el certamen de Miss Universo destapó también que Rocha Cantú se benefició con contratos millonarios de Pemex en un momento en que el padre de Fátima Bosch era asesor en la paraestatal petrolera. El magnate salió a dar explicaciones de todos los señalamientos, hasta que, arrinconado por las presiones, decidió mudar a Nueva York la sede administrativa de Miss Universo, alegando “incertidumbre jurídica, la actual situación de seguridad y los ataques infundados y con motivaciones políticas que han comprometido el marco institucional necesario para la estabilidad operativa a largo plazo y la proyección global”.

Rocha Cantú tampoco está en México. Un tribunal federal revocó el acuerdo de la Fiscalía que daba protección al empresario, lo que le obliga a comparecer ante la justicia para rendir cuentas por sus presuntos vínculos con la trama criminal de huachicol y tráfico de armas. A la par, fue capturado uno de sus mayores cómplices en el esquema criminal, Jacobo Reyes León, Yaicob, lo que cierra la pinza en torno al magnate mexicano. Rocha Cantú fue captado recientemente en un restaurante de París. La víspera de Navidad, compartió en sus redes sociales un mensaje de Miss Universo que apelaba a “apreciar momentos simples, andar caminos de paz y compartir lo mejor de nosotros”.