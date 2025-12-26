Tailandia congela las cuentas de Anne Jakrajutatip, socia de Raúl Rocha Cantú en Miss Universo

La agencia contra el blanqueo de activos de Tailandia (SEC, por sus siglas en inglés) ha ordenado el congelamiento de cuentas de la empresaria Anne Jakrajutatip, quien es copropietaria de la marca Miss Universo junto al polémico empresario mexicano Raúl Rocha Cantú. La autoridad antilavado del país asiático acusa de fraude a Jakrajutatip, sobre quien además pesa una orden de captura por no presentarse a una audiencia en el juicio que se le inició por ese delito. En tanto, Rocha Cantú enfrenta en México acusaciones de tráfico de armas, robo de combustibles y lavado de dinero.

La SEC de Tailandia ha bloqueado también las cuentas de la firma JKN Global Group, a través de la cual Jakrajutatip adquirió el 50% de las acciones de Miss Universo. Su sociedad con Rocha Cantú se dio en enero de 2024, tras vender la mitad de la marca a la empresa Legacy Holding Group USA Inc., propiedad del magnate mexicano, por 16 millones de dólares. A partir de ese momento, Rocha Cantú se convirtió en el dueño de los derechos de Miss Universo en México.

La SEC de Tailandia acusa a Jakrajutatip de publicar estados financieros de JKN con declaraciones falsas o que ocultaron hechos materiales que debieron divulgarse, en el periodo de 2022 y 2023. También se acusa a la empresaria y otros cómplices de haber simulado la compra de licencias de JKN a través de testaferros de la propia Jakrajutatip. La agencia tailandesa agrega que los acusados usaron información interna privilegiada para vender acciones de la compañía. La SEC sostiene que los acusados incumplieron sus deberes fiduciarios y se apropiaron ilícitamente de activos de JKN, lo que perjudicó el patrimonio de la compañía y a sus acreedores.

A raíz de las acusaciones, Jakrajutatip renunció a sus cargos directivos en JKN Global Group, pero conservó la mayoría de las acciones. La empresaria saltó a los titulares en 2022, cuando compró por 20 millones de dólares Miss Universo. Los medios destacaron el hecho de que, más allá de su fortuna, Jakrajutatip es una mujer transgénero, que ha invertido grandes recursos en causas de la comunidad LGBTIQ+.

El socio mexicano de Jakrajutatip, Rocha Cantú, tiene también causas pendientes con las autoridades del país latinoamericano por su presunta implicación en una trama de crimen organizado. La Justicia ha emitido una orden de captura contra el empresario, que, ante las presiones, mudó de México a Nueva York la sede de Miss Universo. Rocha Cantú también vive fuera de México. Recientemente, fue captado de vacaciones en París.