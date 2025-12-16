México y Estados Unidos reafirman un acuerdo para limpiar las aguas del río Tijuana
Ambos países se han comprometido a mejorar la infraestructura para el tratamiento del río transfronterizo
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) anunció la firma de un acuerdo con las autoridades mexicanas para revertir la contaminación del río Tijuana, que nace en México y fluye hasta su vecino del norte. La Minuta 333, que se publicó este lunes, es el resultado de las negociaciones entre los representantes de los dos países, después de que en junio firmaran el memorando de entendimiento en el que participó la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, y Lee Zeldin, director de la EPA.
Este memorando indicaba que ambos países, que conforman la Comisión Internacional de Límites y Aguas, debían firmar una nueva acta antes del 31 de diciembre. El documento que se emitió este lunes por la tarde contiene algunos compromisos que se pactaron de manera previa, como el estudio de la viabilidad tanto técnica como económica de la instalación de un emisor submarino en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Antonio de los Buenos, según las evaluaciones del Banco de Desarrollo de América del Norte, así como la inversión de 700 millones de dólares.
Además, se analizará la ampliación de la capacidad de tratamiento de aguas en la misma planta para que haga la limpieza de más de 1.900 litros por segundo, 1.100 más de su capacidad actual. Entre los puntos que indicaron, también se estima desarrollar un cronograma de limpieza rutinaria de las aguas residuales y una fórmula de reparto de costos para las operaciones de limpieza y dragado de sedimentos en el río Tijuana, de los que los vecinos de California han emitido quejas por contaminación.
México se comprometió a la construcción y el mantenimiento de la cuenca en el Cañón Matadero, de la que está encargada la secretaría de la Defensa Nacional, que deberá ser concluida antes de la temporada de lluvias de 2026. El país tendrá una cuenta del Banco de Desarrollo para financiar la operación y mantenimiento. En esta, se creará un apartado de ahorro para extender la vida útil de las construcciones que se realicen en este periodo.
La semana pasada, el presidente Donald Trump amenazó en la red social Truth a México con la imposición de un arancel del 5% a las importaciones si no resolvía la entrega de agua pactada en el Tratado de 1944, que implicaba unos 246 millones de metros cúbicos antes del 31 de diciembre. Unos días después posteó que el país vecino debía resolver el problema del agua y el alcantarillado en las zonas aledañas al río Tijuana, que afecta a los pobladores del Estado de California.
Aunque los acuerdos de limpieza y de envío de agua no forman parte de los mismos pactos internacionales, Donald Trump ha presionado con ambos temas durante la semana. La presidenta Claudia Sheinbaum ha aclarado que la entrega de aguas que se estipula en el Tratado de 1944 se realizará de forma gradual, mientras que, en el caso del afluente del río Tijuana, los acuerdos han avanzado de manera constante y que Estados Unidos también cuenta con compromisos, como la ampliación de la planta de Tratamiento de San Diego, que no ha concluido.
