Las celebraciones del Año Nuevo chino alrededor del mundo, en imágenes

11 fotosAño Nuevo chinoLas celebraciones del Año Nuevo chino alrededor del mundo, en imágenes Así se ha recibido en diferentes partes del planeta el Año del Caballo de Fuego El País17 feb 2026 - 13:14CETParticipantes del año nuevo lunar pasean dragones de papel por las calles de Manila, Filipinas.Ezra Acayan (Getty Images)Una multitud de personas camina por la Plaza de Manezhnaya decorada con motivos del Año Nuevo Chino en Moscú, Rusia.Anadolu (Anadolu via Getty Images)Una flota de drones proyecta la silueta de un caballo para celebrar la entrada del Año Nuevo Chino en Yangzhou, China.VCG (VCG via Getty Images)Un niño participa en las celebraciones del Año Nuevo Lunar en el templo de Satya Dharma en Bali, Indonesia. MADE NAGI (EFE)Un hombre graba con su teléfono las decoraciones del Año Nuevo Chino en Moscú.Anadolu (Anadolu via Getty Images)Una joven con un vestido tradicional Han posa para una fotografía en el templo confuciano de Fuzimao dos días antes del Año Nuevo Lunar, en Nanjing, China.NurPhoto (NurPhoto via Getty Images)Un hombre escupe fuego en Biondo, considerado el distrito chino más antiguo del mundo, en Manila, Filipinas.Ezra Acayan (Getty Images)Miles de personas se concentran en las calles de Binondo para ver los fuegos artificiales que marcan el inicio del Año Nuevo Chino.Anadolu (Anadolu via Getty Images)Un hombre posa con un traje tradicional en las calles de Moscú, decoradas para las celebraciones del Año Nuevo Lunar.Anadolu (Anadolu via Getty Images)Un hombre caracterizado de Cai Sen Ye, Dios de la Fortuna, camina entre la multitud en el templo de Hong San Ko Tee en Surabaya, Indonesia.Robertus Pudyanto (Getty Images)Un enorme caballo alado se ilumina en Laomendong, la ciudad antigua de Nanjing, para marcar el inicio del nuevo año.NurPhoto (NurPhoto via Getty Images)