Secuestro y tortura por una deuda de 15 euros

La policía detiene a cinco personas por agredir a un vecino de Leganés del que grabaron un vídeo con la paliza que se hizo viral y a otro al que dejaron ensangrentado en la calle

El vídeo llegó al móvil marcado como “Reenviado muchas veces”. Esa etiqueta que muestran las publicaciones en WhatsApp que han pasado por un gran número de terminales. La grabación de apenas unos segundos mostraba a un hombre muy malherido con sangre y heridas que continuaba siendo agredido por, al menos, cinco personas, entre las que se veía a una mujer. También había insultos y todo tipo de vejaciones. La violenta publicación recaló en el móvil de un vecino de Leganés que creyó reconocer al hombre torturado y acudió con ella a la policía.

El hombre que puso en conocimiento de los agentes la existencia de esta agresión conocía a la víctima porque solía frecuentar una plaza a la que él también iba. Se trataba de una persona sin techo que ejercía la mendicidad en la zona. “Al ver el vídeo, cayó en que llevaba varios días sin verlo en la plaza”, indican fuentes policiales. “La víctima se encontraba retenida en un domicilio, en una situación de total indefensión, semidesnudo, recibiendo insultos, amenazas y expresiones vejatorias por parte de sus agresores”, señala el cuerpo en un comunicado.

Los investigadores averiguaron la ubicación de la vivienda y constataron que, para cuando el hombre había recibido el vídeo, la víctima ya estaba a salvo. También supieron que toda esa paliza era fruto de una deuda que la víctima mantenía con sus captores. Les debía 15 euros. Por esa insignificante cantidad había pasado momentos de terror. “Incluso uno de los agresores llegó a agarrar su camiseta desde atrás y fuertemente contra el cuello, dificultando su respiración durante unos segundos. Llegaron a esgrimir un cuchillo y acercarlo a su cuello, aumentando el riesgo para su vida e integridad física”, detalla la policía. Los agentes continuaron las pesquisas para detener a todos los autores y establecieron una vigilancia especial en los alrededores del bloque de viviendas.

Es así como, el 10 de marzo, una patrulla localizó a un hombre en medio de la calle ensangrentado y muy nervioso. Contó que había subido a una casa en la que dos hombres y una mujer se habían puesto a discutir y, al tratar de mediar, fue él quien salió escaldado. Acabó con la nariz fracturada. Al indicar a los policías la dirección del inmueble, se dieron cuenta de que era el mismo investigado por el secuestro y las torturas del otro vecino.

Con estas pruebas, los investigadores montaron un operativo para detener a los autores de ambas agresiones en las 48 horas sucesivas. Fueron cuatro hombres y una mujer. Entre ellos hay un colombiano y su pareja española, dos hermanos gemelos húngaros y otro hombre español. La investigación también constató que esa vivienda era un punto de trapicheo de droga.

Por todos estos hechos, estas cinco personas fueron detenidas como presuntos responsables de un delito contra la integridad moral, lesiones, detención ilegal y amenazas graves. Entre el hombre y la mujer que son pareja existía, además, una orden de alejamiento.