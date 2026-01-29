Un hombre de 60 años, en estado crítico tras ser atropellado por un taxi en Madrid

El Samur atiende a un hombre con un traumatismo craneal y en parada cardiorrespiratoria, tras ser atropellado por un taxi, este miércoles en Madrid.

Un viandante le ha realizado maniobras de reanimación y ha logrado revertir la parada cardiorrespiratoria en la que se encontraba antes de la llegada de los sanitarios

Un hombre de 60 años ha resultado herido y se encuentra en estado crítico como consecuencia de un atropello que ha tenido lugar a última hora de este miércoles en la avenida de los Arcentales, el barrio madrileño de San Blas, según han indicado fuentes de Emergencias Madrid.

El varón ha sido atropellado por un taxi en las inmediaciones de un paso de peatones ubicado en la citada avenida. La víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria, aunque un viandante ha conseguido revertirla al realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de los efectivos sanitarios al lugar del accidente.

Emergencias recibió el aviso poco antes de la medianoche y los efectivos del Samur-Protección Civil a su llegada determinaron que el hombre presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, por lo que la policía cerró un tramo de la avenida de los Arcentales para poder atenderlo en el lugar. Luego, la víctima fue trasladada hasta el Hospital La Paz, escoltado por la Policía.

La Policía Municipal de Madrid investiga las causas del suceso. El taxista que atropelló a la víctima se encontraba en el lugar cuando llegaron las autoridades, donde también recibió atención psicológica.