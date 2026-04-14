Hallado el cadáver de un hombre encadenado a una escalera de un muelle de Ribeira, A Coruña
Las autoridades investigan el caso y no descartan ninguna hipótesis, desde un suicidio a una posible muerte violenta, incluido un ajuste de cuentas
El cuerpo sin vida de un hombre de mediana edad ha aparecido este martes encadenado a una escalera del muelle de Ribeira, A Coruña, medio sumergido en el agua de esta zona portuaria. Hasta el momento no se han esclarecido las causas de este suceso, en el que, según el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, no cabe descartar ninguna hipótesis, desde un suicidio a una posible muerte violenta, incluido un ajuste de cuentas.
La alerta ha saltado sobre las 7.00 de este martes, coincidiendo con la marea baja, cuando el cadáver ha sido localizado entre las escaleras del puerto y un barco. Hasta el punto se han desplazado los bomberos de Ribeira que, trasladados a bordo de una lancha de Salvamento Marítimo, han tenido que usar una cizalla para liberar al hombre fallecido.
Blanco ha señalado que “no es una muerte natural” y que los indicios apuntan hacia un suceso violento; pero que, en todo caso, habrá que aguardar a las investigaciones y a la autopsia para determinar “la identificación de esta persona” y las causas y circunstancias de lo acontecido.
El delegado del Gobierno sí ha confirmado que el cadáver ha sido hallado encadenado a una de las escaleras del muelle, aunque no se ha podido precisar todavía cuánto tiempo llevaba ahí y en qué momento se habría producido la muerte. “Vamos a dejar trabajar a la policía y, por lo tanto, en las próximas horas podremos darles más información al respecto”, ha agregado. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para determinar las causas del fallecimiento.
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