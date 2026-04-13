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Castilla y León

El PP y Vox alcanzan un acuerdo para la Mesa de las Cortes de Castilla y León

El popular Francisco Vázquez presidirá la Cámara autonómica, mientras que el partido de Santiago Abascal ostentará la Vicepresidencia primera

Alfonso Fernández Mañueco, en una imagen de archivo. Álvaro García
Juan NavarroElsa García de Blas
Valladolid / Madrid -
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El primer hito político tras las elecciones de Castilla y León del pasado 15 de marzo llegará este martes 14 de abril con la constitución de los grupos en las Cortes y la elección de la Mesa y su Presidencia. Este puesto, segunda autoridad autonómica tras el presidente de la Junta, acarrea un alto componente estratégico porque permite marcar los ritmos del Parlamento y acelerar o retrasar normativas o iniciativas de los partidos. El PP de Alfonso Fernández Mañueco ha alcanzado un pacto con Vox para presidir la Mesa de la Cámara, mientras que los de Santiago Abascal tendrán la Vicepresidencia primera. Mañueco, presidente desde 2019 y candidato más votado en marzo, nunca ha ostentado ese cargo porque primero se lo cedió a Ciudadanos y luego a Vox en las sendas coaliciones que han sostenido a Mañueco en su doble mandato.

El pacto, según un comunicado conjunto emitido por el PP y Vox “demuestra la voluntad de entendimiento de los dos partidos, que coinciden en la necesidad de que la comunidad tenga un Gobierno autonómico que siga funcionando” y contempla que un procurador del PP será el presidente del Parlamento autonómico, mientras que será uno de Vox el que se siente en la Vicepresidencia primera. “Se trata de un acuerdo firme y duradero en las Cortes como paso previo a la formación de un Ejecutivo autonómico útil y eficaz para todos”, apuntan las formaciones, que insisten en que la firma “evidencia la voluntad de garantizar desde el inicio el buen funcionamiento de la institución parlamentaria”.

El Grupo Parlamentario Popular propondrá en la sesión constitutiva de las Cortes a Francisco Vázquez, actual secretario general del PP de Castilla y León, como presidente del Parlamento autonómico, según ha confirmado el PP de Alfonso Fernández Mañueco en un comunicado. Los populares también presentarán a Rocío Lucas como secretaria de la Mesa, una propuesta que saldrá adelante gracias al apoyo de Vox, ya que el acuerdo alcanzado este lunes también contempla que el PP y Vox “se responsabilizarán de dos secretarías” de las Cortes autonómicas.

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