El PP reclama gobernar en solitario en Castilla y León, pero Vox insiste en entrar en el Ejecutivo

El PP quiere gobernar en solitario Castilla y León y Vox insiste en participar en el Gobierno de la Junta. Ambos partidos han mantenido este miércoles su primer contacto tras la victoria del popular Alfonso Fernández Mañueco el pasado 15 de marzo. El actual presidente en funciones se ha visto con Carlos Pollán, expresidente de las Cortes y candidato de Vox, durante una hora en el Parlamento regional. Con la mayoría absoluta en 42 procuradores, los 33 del PP dejan a la extrema derecha y sus 14 parlamentarios como imprescindibles para tejer alianzas de legislatura, toda vez que Mañueco ha descartado prácticamente un acuerdo con el PSOE, con quien se verá el jueves, y no suma con las fuerzas provincialistas. El PP vuelve a la pantalla de 2022, cuando Vox también fue indispensable, en la primera coalición europea con la extrema derecha en un gobierno territorial. El PP se ha expresado mediante Carlos Fernández-Carriedo, portavoz de la Junta y titular de Economía en funciones, alegando que siguen en su plan de campaña de un gobierno en solitario, algo que Pollán ha rehusado.

El primero en comparecer tras el encuentro ha sido el representante de Vox, quien ha insistido en su afán por formar parte del Ejecutivo autonómico. Pollán ha definido esta primera cita como “cordial” y ha anunciado que han planteado al PP gobernar juntos, mientras que los de Mañueco les han sugerido “un acuerdo extraparlamentario”, con apoyos puntuales pero sin Vox en el gabinete, algo que declinan desde el partido de Santiago Abascal.

“Hemos manifestado nuestra intención de participar en el Gobierno de la Junta, medida a medida, con plazos y garantías de cumplimiento”, ha indicado Pollán, quien ha negado que se hayan abordado posibles repartos de cargos o de carteras. “Antes de hablar de sillones, consejerías y presidencias queremos un acuerdo programático, de políticas”, ha sostenido, añadiendo que los movimientos que se tomen no dependerán de Extremadura o Aragón, anteriores en el ciclo electoral, y que su propósito en Castilla y León es suprimir las políticas que comparten PP y PSOE, según sus palabras y mantra de campaña.

Pollán ha sostenido que las medidas firmadas en 2022, que Mañueco reivindicó hace unos días, “no se toman como una referencia; la experiencia con el PP nos hace buscar cuestiones más concretas”. El expresidente de las Cortes ha apostillado que no han aludido a temas concretos como la inmigración, pero que los abordarán en el futuro si se entienden: “No vamos a negociar en los medios, sino seria y discretamente”.

La rotundidad con la que él se ha expresado contrasta con la ambigüedad del PP, con Carriedo repitiendo que su voluntad es mantener lo reiterado en campaña: gobernar en solitario, algo que Vox proclama que no transigirá. El portavoz del partido que dirige la comunidad desde 1987 ha esquivado varias preguntas sobre una eventual coalición, pero ha reconocido que “se dan las bases” para que ambos partidos, “con muy buena disposición”, puedan entenderse “en aquello que nos une y resolver en lo que no tenemos posiciones distintas, somos partidos distintos”. Carriedo ha deslizado que “el pacto fundamental es entre el PP y Vox” ante los resultados electorales, pero se ha abierto a otras formaciones, “aunque con este PSOE” no ven factible nada en común.

El portavoz del PP ha negado negociar actualmente sobre cargos o puestos, ha anunciado que irán “al detalle de las iniciativas” que se desarrollarán en el mandato y ha precisado que “llevarán un tiempo”, sin aclarar los plazos: según se decidió antes de las elecciones, los grupos parlamentarios deberán formarse el 14 de abril, pero no necesariamente una eventual composición de la Junta, empezando a partir de entonces un plazo de algo más de dos meses para cerrar la gobernabilidad o ir de nuevo a las urnas.

Mañueco busca su tercera coalición, pues en ninguno de otros tantos mandatos ha conseguido las tradicionales mayorías absolutas de su partido. En 2019 ganó el PSOE, pero el PP se mantuvo en el Ejecutivo gracias a Ciudadanos, con quien rompieron en 2021 para acabar unidos a Vox en 2022. Entonces afrontaron unas duras negociaciones donde, entre amenazas de la extrema derecha rechazando los ofrecimientos de los conservadores, acabaron cediendo las consejerías de Agricultura y Ganadería, Industria y Empleo y Cultura, así como la vicepresidencia de la Junta y la presidencia de las Cortes. Este cargo, que ostentó Pollán, trastornó al PP especialmente tras romperse la entente en 2024 por orden de Santiago Abascal. La Mesa de las Cortes, liderada por Pollán, marcaba los ritmos de la regulación parlamentaria y dio varios reveses a los proyectos del equipo de Mañueco, que denunciaba una pinza PSOE-Vox. Fuentes parlamentarias prevén que la pugna de las negociaciones también pasará por ese puesto estratégico más allá de las consejerías.