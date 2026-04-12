Mueren dos hombres tras la caída de un parapente en Guadalajara

Dos hombres han perdido la vida en Alarilla (144 habitantes, Guadalajara) tras sufrir este domingo una caída mientras practicaban parapente. Según el 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ocurría a las 17.40 en el paraje de La Muela, una zona muy frecuentada los fines de semana por instructores y aficionados al parapente por sus condiciones para la práctica de este deporte aéreo.

Según fuentes municipales, los fallecidos serían un monitor de parapente de 61 años, perteneciente a alguna de las escuelas de formación que acuden a La Muela, y un alumno de 22 años. Ambos habrían fallecido al caer al suelo el parapente en el que volaban, sin que los medios sanitarios desplazados al lugar -un helicóptero medicalizado, una UVI y una ambulancia de soporte vital- hayan podido salvar su vida.

Se desconocen, por el momento, las causas del accidente, que ya investiga la Guardia Civil, aunque se apunta como posible hipótesis al viento que a esa hora arreciaba en la zona. En el operativo movilizado por el 112 de Castilla-La Mancha para rescatar a los fallecidos también han participado bomberos de Azuqueca de Henares y efectivos de la Guardia Civil.

La Muela es uno de los promontorios rocosos favoritos entre quienes se inician en el parapente por su cercanía a la Comunidad de Madrid y por sus características, con una altitud de casi 1.000 metros y desniveles de 300 metros. Pese a ello, los accidentes en este paraje suelen ser frecuentes. El último se produjo el pasado mes de agosto, con dos heridos graves en otro accidente similar.