¿Qué dicen las encuestas de las elecciones en Extremadura?

El PP se coloca como primera fuerza, pero sin mayoría en solitario. El resultado iluminará dos cuestiones de ámbito nacional: hasta dónde sube la derecha y hasta dónde sube Vox

Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Este es un envío de la newsletter de Kiko Llaneras, un boletín exclusivo para los suscriptores de El País, con datos y explicaciones de actualidad: apúntate para recibirlo.

El domingo 21 se celebran las elecciones en Extremadura, convocadas de manera anticipada por la presidenta de la región, la popular María Guardiola, que busca seguir en el cargo. Los últimos sondeos colocan al PP como primera fuerza, con alrededor del 41% o 42% de los votos, seguido de PSOE (32%), Vox (14%) y Unidas por Extremadura (8%), la coalición con Podemos e IU. Es decir, el resultado central es que el PP ronde los 29 escaños, no alcance la mayoría de 33 asientos, y tenga que buscar un acuerdo con otro partido, que presumiblemente será Vox.

Todos los sondeos anticipan una derechización de la región. En las autonómicas de 2023, la suma de derechas obtuvo el 48% de los votos —con PP, Vox y los restos de Cs—, que supuso un récord histórico en Extremadura. Luego esa tendencia continuó: en las generales de 2023, la derecha consiguió allí el 51% de los votos, y un año después, en las europeas de 2024, logró casi el 55%, sumando PP (41,4%), Vox (10%) y Se Acabó la Fiesta (3,4%).

La derechización se observa incluso en las estimaciones del CIS, que ha sobrestimado a la izquierda desde 2018. En su encuesta preelectoral, publicada hace pocos días, el CIS coloca la suma de PP y Vox rozando el 56% de votos. Además, el CIS se separa del resto de encuestas porque ve muy fuerte a Vox (17,3% de votos) y no tanto al PP (38,5%). Para contrastar ambas tendencias, he hecho una estimación de voto propia con los datos brutos del CIS. Mis cálculos mantienen la derechización (56% de voto para la suma PP-Vox) y suavizan la fuerza de Vox, aunque mantienen al partido ultra por encima de lo que dicen otros sondeos: alrededor del 15%.

La explicación para ambas cosas, derechización y fuerza de Vox, la encontramos en la matriz de transferencias del CIS: ¿Cómo dicen que votarán ahora los extremeños que votaron por cada partido en las elecciones generales de 2023? Mirad.

El buen resultado de Vox lo explican los entrevistados que no votaron en 2023 y ahora dicen que lo harán: entre ellos, el partido de ultraderecha es la primera fuerza.

Pero el dato más impactante está en el giro a la derecha. Mirad la columna de PSOE: un 9% de los votantes socialistas de las generales de 2023 dicen que ahora votarán por el PP. Y hasta un 3% asegura que lo hará por Vox. Además, para amplificar ese movimiento, los datos del CIS dicen que los partidos de derecha, PP y Vox, tienen menos votantes indecisos que sus rivales.

En resumen, además de decidirse el gobierno de Extremadura, el recuento del próximo día 21 responderá dos preguntas importantes en clave nacional. Primera: ¿la derechización es tan fuerte como para llevarla al 55% o 56% que dicen las encuestas? Sería un salto histórico para la región, de siete puntos desde el 48% de 2023. Y segunda: ¿el crecimiento de Vox sobre el PP es tanto como sugieren los datos o tiene algo de espejismo? En dos semanas lo sabremos.

Otras noticias random

🔥 1. Una IA mejor para programar

Con Claude Opus 4.5,el nuevo modelo de Anthropic, he sentido otro salto de la inteligencia artificial. Le pasé el código de una predicción electoral anterior y me ayudó a preparar el análisis que acabáis de leer.

¿Cómo me ayuda? Leyó mi código y entendió que ahora nos poníamos con Extremadura; limpió los datos nuevos, ajustó partidos, umbrales, colores, etcétera; hizo injertos delicados con scripts sueltos (“haz algo parecido a esto”); detectó un error mío; y luego repasamos juntos que todo funcionaba. Programar con ayuda de Claude me hace más rápido, pero también eleva la calidad del producto final: añadí un análisis extra que era muy fácil con su ayuda (una segunda estimación con el CIS) y verifiqué con dos fuentes el gráfico histórico.

Es increíble tener herramientas que mejoran así. Cada nueva actualización es un regalo. Como en aquella escena de Matrix: “Ya sé kung-fu”, parece que dicen Claude, ChatGPT o Gemini. Internet y los móviles iban más despacio, mejoraron durante una década, continuamente, pero no lo sentías cada tres meses.

¿Cuánta productividad he ganado con IA? No puedo medirlo con exactitud. Y es bueno ser escéptico de las “sensaciones” de los usuarios. Pero la ganancia es evidente.

El reto de la próxima década es aprender. Descubrir la mejor forma de trabajar con inteligencia artificial, para sacarle el máximo provecho y perder lo mínimo en el camino. Es el mismo dilema que trajo internet (aprende lo que quieras, ¡y no te copies los trabajos de Wikipedia) y luego el móvil (lee donde quieras, ¡y no te pases la tarde mirando reels!). En ese equilibrio muchos profesionales nos jugaremos la carrera. No es una competición donde los “establecidos” tengamos ventaja, sino que la tendrán los jóvenes, los nativos, la generación ChatGPT. Siempre fue así y está bien.

🧠 2. ¿Suben los suicidios de adolescentes?

Esta semana, Borja Andrino y Montse Hidalgo han analizado los datos de este asunto tan delicado. El resultado es matizado. Por un lado, los datos de la OMS muestran un preocupante repunte de los suicidios de chicas de 15-19 años. Al mismo tiempo, España mantiene tasas de suicidio adolescente entre las más bajas de Europa (la mitad que Francia o Reino Unido; cinco veces menor que Estados Unidos). Además, el suicidio sigue siendo más frecuente entre hombres y sobre todo mayores.

🐷 3. España, potencia porcina amenazada

El brote de peste porcina africana detectado en jabalíes de Collserola ha provocado que unos 20 países cierren sus fronteras al porcino español. El brote pone en riesgo miles de millones de euros en exportaciones para una actividad esencial.

España se ha convertido en el cuarto país del mundo con más cerdos —33 millones— y primer exportador europeo. Yolanda Clemente y Laura Delle Femmine explican con once gráficos las claves de un sector en crecimiento.

Este es un envío de la newsletter de Kiko Llaneras, un boletín exclusivo para los suscriptores de El País, con datos y explicaciones de actualidad: apúntate para recibirlo.