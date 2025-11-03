Los familiares de los muertos en la dana tras la dimisión de Mazón: “Se ha ido haciéndose la víctima, es indignante”

Estaban escuchando las palabras del president mientras esperaban un tren que los llevaría a Madrid. Desde el andén oían una vez más a Carlos Mazón “escurrir el bulto”, según cuentan. Llevaban todo el fin de semana sospechando, que el máximo responsable de su región dimitiría, un año después de la tragedia que causó 229 muertos. Esperaban poco más, reconocen algunos, de quien todavía no ha dado explicaciones sobre dónde estaba ni qué hacía en las horas más oscuras de la tragedia. Y aun así, no sabían que su capacidad de asombro se iba a extender un poquito más: “Se ha ido haciéndose la víctima, es indignante”, señala a este diario Ernesto Martínez, hermano de Elvira y tío de Elisabet Gil.

Carlos Mazón ha renunciado a su cargo como presidente de la Generalitat Valenciana este lunes. No lo ha dejado, no obstante, su acta de diputado que le permite seguir aforado —y le salva de la investigación judicial que mantiene en jaque a sus subordinados— y no convocará elecciones anticipadas. Al no haber dicho si alguien le sustituye en el cargo hasta que las Cortes invistan a un nuevo presidente, el PP entiende que se aplica la Ley del Gobierno Valenciano, que establece que en caso de dimisión del president, este queda en funciones hasta la elección del siguiente. “Ni siquiera su dimisión ha estado clara, como nada de lo que hizo ese día”, apuntaba Martínez ya desde el vagón del tren que los lleva a Madrid para participar en la Comisión de Investigación de la dana en el Congreso.

Martínez, que perdió a su hermana y a su sobrina en el lodo; o Saray Ruiz, a quien la dana le mató a su padre, Francisco; o Rosa Álvarez, hija de Manuel, que falleció en el garaje de su casa inundado, los tres, y decenas más, han escuchado esta mañana cómo su presidente decía: “Ya no puedo más”. “Cometí errores y viviré con ellos toda mi vida, pero ninguno por cálculo político”, ha agregado Mazón.

Para Saray Ruiz, la dimisión “no supone nada”. “Nosotros lo que queremos es que haya justicia y reparación, y que este señor vaya a prisión, y que todos aquellos que no estuvieron donde tenían que estar y provocaron muertes, que paguen. Ahora mismo que dimita, no supone nada, es un parche. Que podían haberlo hecho en el minuto cero de todo esto, pero decidieron aguantar y aguantar”, señala a este periódico. Y apunta: “Yo creo que se pensaban que las familias nos íbamos a cansar, que íbamos a dejar todo en agua de borrajas. Y no va a ser así. Seguiremos en pie hasta que pisen la cárcel. Claro que sí”.

Martínez reconoce “cierto alivio”. “Al menos no tendremos que ver cada día en la televisión al asesino de nuestras familias”, cuenta. “Pero la lucha va a seguir, porque él no se puede quedar en la calle, no pararemos hasta que no los veamos en la cárcel, a él y a todo su séquito, porque él solo no es culpable”, ha denunciado. Martínez, que seguía la retransmisión del discurso de Mazón en el andén, dice que pensaba: “La dimisión ya se veía venir. Pero todo lo demás que ha dicho sobraba. Otra sarta de mentiras, cuando la jueza ya tiene todos los datos que contradicen lo que ha dicho hoy. ¿Por qué vuelve a lanzar mentiras sobre lo que ya se sabe?, ¿echar más mierda para qué?“, señalaba indignado.

Poco después de la declaración de Mazón, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana apuntaba en la Cadena SER: “Él no ha dimitido. No lo ha hecho dimitir su partido. Lo hemos hecho dimitir las familias de las víctimas y toda la gente que nos ha apoyado”. Y ha lamentado que Mazón “se haya ido de la peor manera posible”.

“Ha sido una declaración dolorosa e indigna”, apuntaba, todavía con la voz temblorosa después de escuchar al presidente. “Se va haciéndose la víctima, mintiendo, culpabilizando al Gobierno y a la ciencia a la que él y su Consell dieron la espalda”, ha señalado. Álvarez ha recordado que nadie le ha acusado de los daños materiales, “sino de las muertes de 229 personas”, y ha denunciado que Mazón “sigue instalado en la mentira”.