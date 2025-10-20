Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
sucesos

La policía detiene al hombre atrincherado en una vivienda del pueblo sevillano de Brenes

Los agentes relacionan el suceso con una muerte violenta de un varón el pasado fin de semana en Dos Hermanas

Agencias Eva Saiz
Sevilla -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La Policía Nacional ha desplegado esta tarde un amplio operativo policial en Brenes (Sevilla) después de que un hombre se haya atrincherado en una vivienda. Los agentes han terminado deteniendo al individuo que, tal y como ha adelantado Diario de Sevilla y después han confirmado fuentes oficiales, estaba siendo buscado por la muerte de otro hombre este fin de semana en Dos Hermanas, también en la provincia sevillana. Los agentes han detenido a otro varón que se encontraba en el piso en una operación que ha finalizado pasadas las 20 horas.

El operativo policial, que se ha prolongado durante casi cuatro horas, se activó precisamente como parte de la investigación de la muerte por un disparo de un hombre el pasado sábado en Dos Hermanas, por el que ya fueron detenidas dos personas; una de ellas por su presunta implicación en la muerte. El otro arrestado es el hermano de la víctima que, tras el crimen, salió a la calle con una katana pidiendo “justicia”.

El primero de los detenidos es el hombre que, aparentemente, no está vinculado con el crimen de Dos Hermanas y que ha sido capturado mientras trataba de huir por el bacón. De acuerdo con Diario de Sevilla, se trata de uno de los imputados en el robo de la casa de la cantante María del Monte, pero no tiene nada que ver con el homicidio de Dos Hermanas.

Gracias a la negociación con los agentes, poco menos de una hora después la Policía consiguió detener al que se considera autor material de la muerte del hombre en la localidad nazarena. Estos hechos tuvieron lugar el pasado sábado alrededor de las dos de la tarde, cuando un hombre de 39 años fallecía tiroteado.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Incendios Galicia verano 2025

Detenido el presunto autor de uno de los incendios de la ola de agosto en Ourense

Sonia Vizoso | A Coruña
David Morales director y propietario de UC Global

La Fiscalía pide 13 años de cárcel para el exmilitar español que espió a Assange para la CIA

José María Irujo | Madrid

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Elegancia en blanco y negro
Elegancia en blanco y negro
colecciones
Dominio de Bornos: un tinto joven, brillante y aromático
Dominio de Bornos: un tinto joven, brillante y aromático
colecciones
Palacio de Bornos: un vino blanco que destaca por su elegancia, complejidad y carácter
Palacio de Bornos: un vino blanco que destaca por su elegancia, complejidad y carácter
colecciones
Compra ya. Te lo llevamos donde estés
Compra ya. Te lo llevamos donde estés
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_