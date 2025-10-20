La policía detiene al hombre atrincherado en una vivienda del pueblo sevillano de Brenes

La Policía Nacional ha desplegado esta tarde un amplio operativo policial en Brenes (Sevilla) después de que un hombre se haya atrincherado en una vivienda. Los agentes han terminado deteniendo al individuo que, tal y como ha adelantado Diario de Sevilla y después han confirmado fuentes oficiales, estaba siendo buscado por la muerte de otro hombre este fin de semana en Dos Hermanas, también en la provincia sevillana. Los agentes han detenido a otro varón que se encontraba en el piso en una operación que ha finalizado pasadas las 20 horas.

El operativo policial, que se ha prolongado durante casi cuatro horas, se activó precisamente como parte de la investigación de la muerte por un disparo de un hombre el pasado sábado en Dos Hermanas, por el que ya fueron detenidas dos personas; una de ellas por su presunta implicación en la muerte. El otro arrestado es el hermano de la víctima que, tras el crimen, salió a la calle con una katana pidiendo “justicia”.

El primero de los detenidos es el hombre que, aparentemente, no está vinculado con el crimen de Dos Hermanas y que ha sido capturado mientras trataba de huir por el bacón. De acuerdo con Diario de Sevilla, se trata de uno de los imputados en el robo de la casa de la cantante María del Monte, pero no tiene nada que ver con el homicidio de Dos Hermanas.

Gracias a la negociación con los agentes, poco menos de una hora después la Policía consiguió detener al que se considera autor material de la muerte del hombre en la localidad nazarena. Estos hechos tuvieron lugar el pasado sábado alrededor de las dos de la tarde, cuando un hombre de 39 años fallecía tiroteado.