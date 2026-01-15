Esta es la mejor oferta de hoy en balizas V16 homologadas por la DGT en Amazon

Esta baliza V16 homologada por la DGT cuenta con la autonomía, la conectividad y el certificado aprobado por la DGT y, además, tiene un 50% de descuento

A pesar de las discrepancias en torno a este nuevo dispositivo que la normativa de circulación obliga a utilizar en caso de avería o algún incidente en carretera, la baliza V16 sigue siendo obligatoria. Implementar esta medida para sustituir a los triángulos que se usaban anteriormente se ha hecho con la intención de que, en caso de incidente, los conductores y pasajeros del vehículo estén más seguros dentro del coche que teniendo que salir de su vehículo a poner los triángulos de seguridad.

Si aún no tienes la baliza V16 para tu coche porque no lo has cogido todavía desde las navidades o por cualquier motivo, hoy tienes una oportunidad inmejorable de hacerte con este modelo homologado por la DGT con un 50% de descuento.

Baliza con código de certificación homologado por la DGT

Una de las cosas más importantes de cara a comprar una de estas luces de emergencia es comprobar que está realmente homologada por la DGT, ya que, si no es así, puede llegar a convertirse en un problema. Para ello, es importante verificar que la baliza cuenta con un código de certificación que garantiza su aprobación. Este código debe empezar por LCOE o IDIADA y, además, debe estar grabado en la carcasa de la baliza; no vale que sea una pegatina. En el caso de esta baliza con descuento, el código de homologación empieza por IDIADA.

Geolocalización automática y homologación DGT 3.0

Otro requisito indispensable de esta baliza es que cumpla con la conectividad DGT 3.0. Tener esta conectividad implica que, al activar la baliza, envía tu ubicación de forma automática a la plataforma de la DGT, sin necesidad de que tengas que hacer nada más, ni usar el móvil ni un GPS, para que se active inmediatamente la geolocalización. En situaciones cotidianas como un pinchazo en carretera secundaria o una avería en plena autopista durante una operación salida, esta información puede ser de gran ayuda para gestionar mejor el tráfico y reducir riesgos y posibles accidentes.

Conectividad y pilas incluidas para garantizar la autonomía

Otro detalle a tener en cuenta de esta baliza es que incluye los datos de conexión hasta 2038, sin cuotas ni suscripciones. En este modelo, este servicio corre a cargo de Telefónica. Además, incluye las pilas que necesita la baliza para garantizar una vida útil de al menos 18 meses, otro requisito imprescindible de cara a cumplir con la validez de este dispositivo.

