Ir al contenido
_
_
_
_
Escaparate: compras y ofertasOfertas
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
Ofertas

Esta es la mejor oferta de hoy en balizas V16 homologadas por la DGT en Amazon

Esta baliza V16 homologada por la DGT cuenta con la autonomía, la conectividad y el certificado aprobado por la DGT y, además, tiene un 50% de descuento

Una persona poniendo la baliza v16 en el techo de su coche durante un viaje en carretera.
David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

A pesar de las discrepancias en torno a este nuevo dispositivo que la normativa de circulación obliga a utilizar en caso de avería o algún incidente en carretera, la baliza V16 sigue siendo obligatoria. Implementar esta medida para sustituir a los triángulos que se usaban anteriormente se ha hecho con la intención de que, en caso de incidente, los conductores y pasajeros del vehículo estén más seguros dentro del coche que teniendo que salir de su vehículo a poner los triángulos de seguridad.

Si aún no tienes la baliza V16 para tu coche porque no lo has cogido todavía desde las navidades o por cualquier motivo, hoy tienes una oportunidad inmejorable de hacerte con este modelo homologado por la DGT con un 50% de descuento.

Baliza v16 sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 29,99€ EN AMAZON

Baliza con código de certificación homologado por la DGT

Una de las cosas más importantes de cara a comprar una de estas luces de emergencia es comprobar que está realmente homologada por la DGT, ya que, si no es así, puede llegar a convertirse en un problema. Para ello, es importante verificar que la baliza cuenta con un código de certificación que garantiza su aprobación. Este código debe empezar por LCOE o IDIADA y, además, debe estar grabado en la carcasa de la baliza; no vale que sea una pegatina. En el caso de esta baliza con descuento, el código de homologación empieza por IDIADA.

Baliza v16 sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 29,99€ EN AMAZON

Geolocalización automática y homologación DGT 3.0

Otro requisito indispensable de esta baliza es que cumpla con la conectividad DGT 3.0. Tener esta conectividad implica que, al activar la baliza, envía tu ubicación de forma automática a la plataforma de la DGT, sin necesidad de que tengas que hacer nada más, ni usar el móvil ni un GPS, para que se active inmediatamente la geolocalización. En situaciones cotidianas como un pinchazo en carretera secundaria o una avería en plena autopista durante una operación salida, esta información puede ser de gran ayuda para gestionar mejor el tráfico y reducir riesgos y posibles accidentes.

Conectividad y pilas incluidas para garantizar la autonomía

Otro detalle a tener en cuenta de esta baliza es que incluye los datos de conexión hasta 2038, sin cuotas ni suscripciones. En este modelo, este servicio corre a cargo de Telefónica. Además, incluye las pilas que necesita la baliza para garantizar una vida útil de al menos 18 meses, otro requisito imprescindible de cara a cumplir con la validez de este dispositivo.

Baliza v16 sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 29,99€ EN AMAZON

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 15 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
Redactor de EL PAÍS Escaparate. Ha trabajado como 'copywriter' y estratega de marca colaborando con diferentes empresas, agencias y consultoras de comunicación. Graduado en periodismo y diseño de publicidad en la Universidad de Wolverhampton, Reino Unido.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Artículo de EL PAÍS Escaparate que describe la luz de emergencia V16 rebajada en PcComponentes a menos de 30 euros

La baliza V-16 con geolocalización más barata que nunca hemos visto: aprobada por la DGT y obligatoria en 2026

Daniel Muela
Esta es la mejor luz de emergencia V-16 que se puede comprar en Amazon

Cómo saber si la baliza V-16 que voy a comprar está realmente homologada por la DGT

Luis Campo Yanguas

Archivado En

_

Últimas noticias

Los mejores descuentos

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 39,85€
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de tamaño cabina con bolsillo antirrobo y puerto de carga. COMPRA POR 24,99
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_