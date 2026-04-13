Cómo evitar accidentes en la escalera de casa: las alfombras antideslizantes que más se venden

Este pack de 15 alfombras antideslizantes se coloca fácilmente, se puede ajustar su tamaño a la mayoría de escaleras interiores e incluso se pueden lavar

Las escaleras de casa son uno de esos lugares donde casi nunca pasa nada y en los que ni siquiera solemos pensar… hasta el día en que pasa. Un resbalón tonto, un traspié al bajar con prisa o ese momento en el que tu perrito va subiendo rápido, se le escurre una pata y se choca. Son situaciones cotidianas que pueden ocurrir en cualquier momento y se podrían evitar con una simple alfombra, un accesorio que invade nuestras casas pero que, curiosamente, nunca suele estar donde más falta puede hacer. Aunque es cierto que para un espacio como la escalera no vale una simple alfombra de pelo corto, es necesario algo que se adhiera al suelo y resulte muy seguro para evitar que se pueda escurrir por la escalera en cualquier momento.

Para evitar accidentes y que las alfombras permanezcan fijas al suelo, se han diseñado estas alfombras antideslizantes que se integran en cada peldaño de la escalera fácilmente, independientemente de su tamaño.

Cortesía de Amazon.

Convierte las escaleras en un espacio más seguro

Uno de los principales motivos por el que la mayoría de las personas colocan este tipo de alfombras en su casa es que sus escaleras tienen un acabado liso, como por ejemplo parquet, lo que hace que sean muy resbaladizas. Al colocar estas alfombras antideslizantes en las escaleras, ya no tendrás que subir con cuidado, bien agarrado a la barandilla, para evitar resbalones cuando bajas o subes en calcetines. Además, es especialmente útil en casas donde viven personas mayores o niños pequeños, ya que reduce al mínimo uno de los riesgos de tener un accidente en la escalera.

Instalación sencilla y mantenimiento sin complicaciones

Hacer que las escaleras sean más seguras sin necesidad de tener que hacer una reforma, cambiar el suelo o realizar una instalación compleja es algo que está al alcance de muy pocos productos. Colocar estas alfombras no tiene ningún misterio. Tan solo tienes que asegurarte de que cada escalón esté limpio y seco, retirar el protector de la parte inferior de cada alfombra y ajustar cada unidad a cada uno de los escalones (tienes hasta 15 unidades). En unos minutos puedes tener toda la escalera lista, sin herramientas ni conocimientos previos. Además, si tienes algún escalón más estrecho o tus escaleras están diseñadas con formas distintas, puedes recortarlas fácilmente con unas tijeras sin deteriorarlas.

Cortesía de Amazon.

Suaves, firmes y fáciles de limpiar

Como todas las alfombras, estas también se ensucian, pero no tienes que preocuparte porque puedan perder sus propiedades antideslizantes: puedes pasar la aspiradora vertical como harías con cualquier alfombra o, si se ensucian más de lo normal, meterlas en la lavadora y volver a colocarlas cuando estén secas. Además, son agradables al tacto si quieres pisarlas descalzo; la parte superior es suave y firme al mismo tiempo.

Las alfombras favoritas de los que tienen escaleras en casa

Con una valoración media de 4,4 estrellas y más de 3.000 reseñas, estas alfombras se han convertido en las más vendidas de Amazon para garantizar una pisada estable y antideslizante y hacer que tu escalera sea más segura sin complicarte la vida con remedios caseros o inventos que no terminan de ser del todo útiles.

Cortesía de Amazon.

Preguntas frecuentes

¿Se terminan deslizando con el paso del tiempo?

Están diseñadas para mantenerse en su sitio. Aun así, para evitar accidentes se recomienda que la superficie esté limpia y seca para que se adhieran bien desde el principio.

¿Dejan residuos al quitarlas?

No, si en algún momento decides retirarlas o recolocarlas, no deberían dejar restos ni dañar la superficie de la escalera.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 13 de abril de 2026.

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