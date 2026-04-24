Para todas las superficies y rincones: he probado seis aspiradores sin cable y he elegido el mejor.

Los dispositivos escoba analizados en esta comparativa han sido presentados en los últimos meses, funcionan de manera inalámbrica e incluyen numerosos accesorios

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Dreame Z40 Station Roborock H60 Hub Ultra Dyson Piston DS60 Animal Submarine Cecotec RZ90 AI AquaPet Flex Connected Shark PowerDetect Clean & Empty Eureka Stylus Elite Valoración Recomendación 9.25 Muy bien Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Recomendación 8.25 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para quienes además de aspirar, deseen utilizarlo para dar un repaso a los suelos cuando hay derrames de líquidos Para aquellos que tengan muebles con patas y deseen aspirar fácilmente debajo de ellos Rendimiento con alfombras, sin enredos, facilidad de uso Cepillo para pelo, base compacta, inteligencia artificial Funcionamiento automático, tubo flexible, autonomía Precio reducido, rendimiento, diseño ligero Por qué lo recomendamos Sistema de iluminación, potencia, múltiples accesorios Tubo flexible, cepillo con luz, fácil limpieza Para usuarios con hogares con mascotas y suelos duros que tengan que aspirar habitualmente muchos pelos y restos en alfombras Para familias con mascotas en casa que quieran eliminar fácilmente el pelo Para hogares con mascotas o en los que haya bastante pelo en el suelo de forma habitual Para quienes busquen un modelo con las últimas innovaciones (incluida la base de autovaciado) a un precio muy ajustado Medidas 114 x 30 x 30 cm 29,3 x 25 x 116,2 cm 117,7 × 47,2 × 26,3 cm 126 x 33,5 x 28,5 cm Potencia 310 AW 210 AW 315 AW 310 AW / 30 kPa 380 AW 350 AW Peso 3,3 kg (sin base) 1,8 Kg 3,71 Kg (sin base) 3 Kg (sin base) Capacidad 0,6 ml en aspirador; 3 litros en la base Depósito interno de polvo de 0,5 litros; bolsa de 3 litros con sello hermético 0,7 L en aspiradora; 2 L en base de autovaciado 0,6 L en el aspirador; 2,5 L en la base Decibelios 78 dB 75 dB en modo Eco 86-87 dB 82 dB Detalles Hasta 160 minutos de autonomía combinadas en modo Eco; tiempo de carga por batería de 2,5 y 3,5 horas Hasta 90 minutos, carga en 3,5 horas Hasta 70 minutos en modo normal Hasta 110 minutos (modo Eco, aspirador de mano) Hasta 70 minutos en modo Eco; se carga en 6 horas Hasta 70 minutos en modo bajo, 30 minutos en modo medio y 15 en modo alto Accesorios Fregado con mopas giratorias y sistema de pulverización de agua, iluminación CelesTect para detectar suciedad, filtro HEPA lavable, cepillo principal con luz, boquilla estrecha, minicepillo motorizado, mopa giratoria, herramientas para mascotas y limpieza de muebles bajos Base de vaciado automático, cepillo multi-superficie, mini cepillo motorizado, accesorio 2 en 1 para ranuras, varilla telescópica, bolsa extra de polvo para la base Cabezal All Floor Cones Sense (antienredos y con detecta tipo de suelo), mini cepillo motorizado y cabezal Submarine 2.0 para aspirar y fregar manchas Base de autovaciado, batería, accesorio 2 en 1 ancho y estrecho, accesorio para esquinas, accesorio motorizado, tubo extensible, codo de unión, accesorio para tejidos, depósito de fregado (WaterTank), cepillo para animales, adaptador y manual Base de auto-vaciado con cargador integrado, cepillo DuoClean Detect, herramienta Multi-Superficie, cepillo motorizado para pelo de mascotas, estación para accesorios, herramienta para polvo Estación de auto-vaciado con bolsa de polvo, tubo extensor rígido, herramienta para rincones, cepillo para tapicerías/polvo (2 en 1), bolsa de recambio para la base Precio 599 € 309 € 899 € 399 € 439 € 229.99 €

El mejor aspirador escoba sin cable Tras semanas de pruebas, el aspirador escoba con mejor puntuación de la comparativa es el DREAME Z40 Station: incorpora las últimas novedades de este tipo de dispositivos —incluida la base de descarga—, es muy potente y cuenta con múltiples accesorios.

Cada vez es más habitual ver en los hogares aspiradores tipo escoba en lugar de otros modelos más clásicos, como los típicos de trineo: sin cables, con múltiples accesorios y posibilidad de utilizarlos como un modelo de mano, son muy versátiles y cómodos de utilizar. Basta con mantener cargada su batería interna para poder utilizarlos en cualquier momento y sobre todo tipo de superficies: en suelos, sofás, coches…

Cómo hemos elegido y probado los productos

En casa es el tipo de aspirador que usamos desde hace años; de hecho, teníamos uno tipo trineo muy potente que terminamos regalando porque estaba olvidado en un armario. La limpieza diaria la hacemos con un aspirador robot que aspira, friega y se limpia solo , pero todas las semanas, al hacer la limpieza general y en profundidad de la casa, utilizamos el tipo escoba.

También cuando hay algún resto de suciedad puntual y queremos solucionarlo rápido. Así los he usado, probando los modelos participantes en esta comparativa en los raíles de las ventanas e, incluso, para aspirar la tierrecilla de las alfombrillas del coche.

He tenido en cuenta estos aspectos:

Diseño. Peso, facilidad de uso, posibilidad de utilizarlo como aspirador de mano…

Depósito. Tanto su capacidad (determinante según el tamaño de las superficies a aspirar) como el método para vaciarlo y limpiarlo.

Potencia. Aunque tradicionalmente los aspiradores tipo escoba eran menos potentes que otras alternativas, ya no es así. ¿Cómo aspiran en distintas superficies?

Accesorios. La variedad de complementos que incluyen para adaptarse a las superficies y elementos del hogar (ventanas, esquinas…), y otros más actuales como bases para guardarlos cómodamente e, incluso, que se vacíen solos.

¿Por qué debes confiar en mí? Soy una periodista con casi 20 años de experiencia en el sector tecnológico y, durante este tiempo, he elaborado reportajes, artículos y todo tipo de contenidos relacionados con los más variados aspectos relacionados con la tecnología. Además, durante los últimos años me he especializado en el análisis de productos y he tenido la oportunidad de analizar cientos para distintos medios, entre ellos EL PAÍS: desde los smartphones más económicos hasta los modelos más avanzados del mercado, ordenadores, sistemas de sonido, televisores… También dispositivos relacionados con el cuidado personal o el hogar. Mi compromiso con el lector es sencillo: independencia, rigor y utilidad. Independencia, porque mis opiniones no están condicionadas por marcas ni intereses comerciales. Rigor, porque cada producto se prueba en condiciones reales, durante el tiempo necesario para detectar tanto sus virtudes como sus limitaciones. Y utilidad, porque el objetivo final no es impresionar con especificaciones, sino ayudar a tomar decisiones informadas.

1) También friega: aspiradora sin cable DREAME Z40 Station

También friega: aspiradora sin cable DREAME Z40 Station. CORTESÍA DE AMAZON

Para quién es: quienes además de aspirar, deseen utilizarlo para dar un repaso a los suelos cuando hay derrames de líquidos; me ha resultado una función muy útil con mis hijos tras las comidas.

Por qué lo recomendamos: su cepillo para aspirar tiene una luz de color azul que ilumina el suelo cuando está en funcionamiento para que vayas viendo dónde hay partículas de polvo. Es una característica que ya había probado anteriormente con los modelos de Dyson, y me resulta prácticamente indispensable a estas alturas, porque permite que el suelo quede más limpio. De hecho, este cepillo me recuerda muchísimo a los de la firma inglesa.

Tiene muy buena potencia, así que todo queda impoluto. Pero, además, se puede utilizar otro accesorio con una mopa giratoria para recoger restos líquidos o quitar algunas manchas. No sustituye al fregado, pero me ha resultado especialmente útil después de las comidas, ya que normalmente quedan muchos restos de todo tipo en el suelo en la zona donde se sientan los niños.

Cuando lo pones, automáticamente la aspiradora pasa a modo fregado y, si hay algo un poco más ‘pegado’, pulsas un botón —el que se usa normalmente para seleccionar entre los modos de aspirado— y sale un chorro de agua, pasas este accesorio y listo.

Tiene muchísimos complementos más; incluso uno para cepillar el pelo a las mascotas; no he podido probarlo, ya que en la actualidad no tengo perro ni gato. Me ha gustado especialmente uno que llaman ‘herramienta de combinación’ que es ideal para el coche, porque entra por todos los recovecos.

El diseño en general está cuidadísimo, y su base de autovaciado es muy discreta y elegante. Tiene tres modos de uso y, por norma general, lo he utilizado siempre en el automático, que va adaptando la potencia en función de la suciedad. Viene con dos baterías y, por norma general, solo he usado una; la más grande. En casa, con ella la autonomía se acerca a los 40 minutos; cuando lo he usado en el coche algo menos, sobre todo porque tiene que aumentar mucho la potencia en la zona de las alfombrillas. Y aquí sí es útil esa segunda unidad.

Sus puntos débiles: es bastante pesado y la base de autovaciado funciona con bolsas, no con depósito. Es más higiénico, pero implica comprar repuestos. El accesorio de fregado se llena de agua manualmente y la mopa también hay que desmontarla y lavarla tras cada uso.

2) Flexible: aspiradora sin cable Roborock H60 Hub Ultra

Flexible: aspiradora sin cable Roborock H60 Hub Ultra. CORTESÍA DE AMAZON

Para quién es: aquellos que tengan muebles con patas y deseen aspirar fácilmente debajo de ellos.

Por qué lo recomendamos: si hay una característica a la que he sacado partido en el día a día mientras he probado este aspirador es la posibilidad de doblar su tubo, de tal manera que he podido aspirar debajo del sofá y de la cama perfectamente. Con los modelos tradicionales rígidos, me quedaba en el principio, ya que normalmente el módulo principal golpea con el suelo y el mueble llegado un punto, y no se puede ir más allá.

Esto lo facilita todo y, además, el mecanismo funciona de forma muy fluida y se puede activar con una sola mano. Por otro lado, su buena potencia de aspiración y un cepillo con luz verde que muestra toda la suciedad hacen que sea muy solvente limpiando.

El modelo concreto que he probado viene con una base para cargar y vaciar el depósito automáticamente, aunque también puede comprarse sin ella. Es algo grande, aunque como es totalmente cerrado se integra mejor en mi cocina y además me ha parecido más estable que otras propuestas. De hecho, mi hija le golpeó una vez por accidente y prácticamente ni se movió. Además, en su interior hay espacio para guardar los accesorios.

El otro aspecto reseñable es la facilidad de limpieza. Aunque el depósito se vacía solo, me ha resultado tremendamente práctico que cuando lo desmontas para limpiarlo en profundidad por dentro, no hay recovecos ni lugares de difícil acceso: se limpia fácil y rápido debajo del grifo.

Sus puntos débiles: hubiera estado bien que la base tuviera un espacio para guardar las bolsas de recambio —sí hay para los accesorios—, y el cepillo es algo grande y no gira tan fluido como otras.

3) Casas con mascotas: aspiradora sin cable Dyson Piston DS60 Animal Submarine

Casas con mascotas: aspiradora sin cable Dyson Piston DS60 Animal Submarine CORTESÍA DE DYSON

Para quién es: hogares con mascotas y suelos duros que tengan que aspirar habitualmente muchos pelos y restos en alfombras.

Por qué lo recomendamos: es la aspiradora que más me ha gustado para aspirar alfombras: el felpudo de la entrada suele estar lleno de tierra y pelos (de los perros de los vecinos), y la alfombra de la habitación de mis hijos —de pelo más largo— guarda de todo en sus recovecos.

Muchas veces me pasa que, tras pasar la aspiradora, si luego sacudo siguen saliendo restos: con este modelo no me ha pasado ya que quedan impolutas. Además, me han gustado especialmente los resultados de aspiración en los suelos duros de la cocina y los baños, y que no se enredan los pelos largos —en este caso, los míos— en el cepillo.

Todo en general es muy simple: hay dos botones, uno para seleccionar la potencia de aspirado y otro para iniciar el aspirado o que pare; y en la pantalla aparece únicamente el tiempo restante de uso y el tamaño de las partículas que va aspirando. La autonomía es mayor que en otros modelos anteriores de la marca, y ha sido suficiente para limpiar tres veces mi casa en el modo de aspiración normal, siempre utilizando el único cepillo de suelos que trae el pack, que incorpora la popular luz verde de otros cepillos de la marca con la que se ve toda la suciedad.

En esta ocasión, está centrado. Viene también con uno para mascotas (que como no tengo, no he probado) y un cabezal de fregado por si hay algún líquido o quitar alguna mancha. No hace mucho más, y la verdad que sólo por la pereza de tener que desmontarlo y limpiarlo, no suelo utilizarlo.

Tres detalles interesantes: el cuerpo de la aspiradora tiene un saliente (donde se coloca el tubo para luego poner el cepillo) que ayuda a aspirar sin colocar ningún accesorio. En modelos anteriores no se podía, y era indispensable poner alguno. El segundo aspecto es que su depósito tiene una palanca que sube y baja para compactar la suciedad.

En teoría, de esta manera entra mucho más y no hay que vaciarlo todo el rato. Lo he probado y funciona, pero más que para eso, me ha gustado especialmente porque luego, al echarlo a la basura, cae todo junto y no se levanta tanto polvo. Por último, el tubo extensor tiene una palanca que, al desplazarla hacia abajo, libera el cepillo que haya instalado. Es genial para no tener que agacharse a quitarlo y poner otro.

Sus puntos débiles: la mayoría de los nuevos modelos de aspirador vienen con bases que facilitan el proceso de limpieza del depósito y, en este caso, aunque el aspirador es muy solvente limpiando —como es habitual en los modelos de la firma—, no incorporar ese complemento reduce su puntuación global.

4) Múltiples accesorios: aspiradora sin cable Cecotec RZ90 AI AquaPet Flex Connected

Aspiradora escoba sin cable de la marca Cecotec. CORTESÍA DE AMAZON

Para quién es: familias con mascotas en casa que quieran eliminar fácilmente el pelo.

Por qué lo recomendamos: como el modelo de Eureka, su precio reducido no es un inconveniente para que traiga base de autovaciado. En mi caso, la dejé instalada en un rincón del tendedero y la sensación es que no ocupa tanto espacio como otras que he probado, porque este complemento es más compacto y toda la parte del depósito está en la zona central, no abajo.

La parte inferior es una peana redonda bastante estable, aunque tengo que decir que alguna vez le dimos algún golpe sin querer al ir a tirar la basura (los cubos están muy cerca) y estuvo a punto de caerse.

En mi uso diario he alternado entre el modo automático y los manuales, y tengo que decir que la inteligencia artificial funciona mejor de lo que esperaba. El aspirador ajusta la potencia en función de la suciedad detectada y del tipo de superficie, algo que he notado especialmente al pasar de suelo duro a alfombra. Un ejemplo: en el pasillo, donde apenas se acumula suciedad, el aspirador baja revoluciones y el ruido es bastante contenido.

Pero en cuanto entro en el salón y aspiro por la zona de debajo de la mesa donde comemos —que además me facilita mucho el trabajo que el tubo se doble—, se nota cómo sube la potencia automáticamente. Además, el contador de partículas y la información en la app aportan un punto curioso. No es algo imprescindible, pero sí me ha servido para ver, por ejemplo, que ciertas zonas aparentemente limpias acumulaban más polvo del que pensaba.

Uno de sus complementos estrella es un cepillo para mascotas: sirve tanto para aspirarles directamente el pelaje como para los tejidos del sofá, alfombras...

Yo no tengo perro ni gato, por lo que lo he podido probar de forma limitada, pero sí lo he usado en el felpudo de la entrada de casa, donde se acumulan los pelos de los animales de los vecinos, que aspira mucho más rápido que con otros cepillos: en una pasada relativamente lenta, recoge la mayoría del pelo sin necesidad de insistir demasiado.

También tiene un cepillo que aspira y friega simultáneamente, que he probado sobre todo en la cocina y en el salón después de comer, cuando hay pequeñas manchas o comida húmeda en el suelo. Funciona bien como mantenimiento, pero no sustituye a la fregona tradicional.

Sus puntos débiles: aunque su peso no es exagerado, en las limpiezas de toda la casa sí se nota. Además, se complementa con un app que, aunque es útil para ver algunos datos y controlar algunos parámetros, no cambia radicalmente la experiencia, y tras probarla no he vuelto a utilizarla.

5) Sin enredos: aspiradora sin cable Shark PowerDetect Clean & Empty

Sin enredos: aspiradora sin cable Shark PowerDetect Clean & Empty. CORTESÍA DE AMAZON

Para quién es: hogares con mascotas o en los que haya bastante pelo en el suelo de forma habitual.

Por qué lo recomendamos: es la primera aspiradora tipo escoba con base que he probado —aunque tras esta comparativa, finalmente han sido varias—. La impresión fue buenísima: es muy cómodo limpiar y que el depósito se vacíe nada más colocarla en su base, teniéndola siempre lista para el siguiente uso.

Y una cosa muy importante: sin que salga absolutamente nada de polvo. Y digo esto porque estaba acostumbrada a vaciar el depósito a mano, y siempre se dispersaba algo al tirarlo en la basura. La contrapartida es que es un accesorio bastante grande y he tenido que colocarlo en un lugar alternativo al habitual, porque no cabe en mi tendedero tal cual estaba antes (tengo la aspiradora colgada de la pared).

Dicho esto, que es aplicable a cualquiera de los modelos de esta comparativa con este accesorio, la aspiradora de Shark tiene tres modos de aspiración. Tras probarlos, decidí dejar por defecto el Detect, en el que la potencia se ajusta automáticamente en función del tipo de suelo o de la suciedad que va encontrando. Por ejemplo, lo habitual con ella es que en el pasillo o en el dormitorio principal (normalmente más limpios) aspire con menos potencia, pero debajo de la mesa en la que comemos habitualmente o en la alfombra de los niños la aumente.

Todo queda muy limpio, y puede tanto con los residuos más finos como con otros más grandes y pesados tipo piedrecitas o granos de arroz. Un detalle que me ha gustado especialmente: no se queda enredado el pelo en el cepillo que se utiliza en general en la limpieza de los suelos. Además, el tubo se dobla para que no haya que agacharse para limpiar debajo de los muebles.

Durante todo el tiempo que han durado las pruebas el depósito de la base no se ha llenado y, a la hora de vaciarlo, se quita por completo la tapa así que no hay tirones y se tira todo a la basura sin que el polvo vuele. Su autonomía es adecuada: ha dependido mucho del uso, pero por norma general en modo Detect puedo limpiar dos veces mi casa completa de 90 metros aproximadamente.

Sus puntos débiles: hay que pillar el truco a cómo se sujeta la aspiradora, porque durante los primeros días me pasaba continuamente que el cepillo se quedaba un poco doblado hacia arriba y no aspiraba; tenía que volver a colocarlo con la mano o el pie para seguir.

6) Calidad-precio: aspiradora sin cable EUREKA Stylus Elite

Calidad-precio: aspiradora sin cable EUREKA Stylus Elite. CORTESÍA DE AMAZON

Para quién es: quienes busquen un modelo con las últimas innovaciones (incluida la base de autovaciado) a un precio muy ajustado.

Por qué lo recomendamos: es muy complicado encontrar modelos de aspirador escoba con base de autovaciado; y más todavía con precios por debajo de los 300 euros. Este modelo de Eureka la tiene, y además con un diseño algo diferente al de los otros participantes de la comparativa: es cuadrada y está situada en la base.

Emplea una bolsa para almacenar la suciedad que promete durar varios meses —tiene 2,5 litros de capacidad— y, para que el sistema se ponga en marcha, hace falta pulsar un botón: no es automático.

A nivel aspiración, su rendimiento es excelente en múltiples superficies (suelos duros, blandos...); solo he notado que en las alfombras muy gruesas y densas, como la que tengo en la habitación de mis hijos –donde además se acumula bastante suciedad— tengo que dar varias pasadas.

La autonomía está en la línea con el resto de la comparativa, con unos 40 minutos en el modo automático y luego una carga rapidísima. La batería es intercambiable, pero no viene una de repuesto. En general, el diseño es ligero y maniobrable, girando bien el cabezal y evitando que se enrede absolutamente ningún pelo en su cepillo. Tiene iluminación LED, pero es básica: una luz para ver en zonas oscuras, no como la propuesta de Dreame que es una específica para ver la suciedad.

Sus puntos débiles: por su diseño, da la sensación de que pesa mucho más que otros modelos y el mango se calienta un poco en el modo Turbo o cuando llevas mucho tiempo usándola. Además, hay que pillar el truco a la forma en la que se coloca la aspiradora en la base de autovaciado para que funcione el sistema.

Otros modelos de aspirador escoba sin cable interesantes

Si buscas un aspirador escoba con una valoración altísima

El modelo Ultenic U20 tiene una puntuación de 4,8 con casi 1.800 valoraciones en Amazon. Su cepillo con luz delantera tiene lengüetas de silicona elásticas que levantan el polvo, cerdas suaves que atrapan partículas y nailon para capturar el pelo sin que se enrede.

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Aspirador escoba sin cable de la marca Ultenic. CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre aspiradoras sin cable

¿Qué ventajas tiene una aspiradora escoba frente a una tradicional?

Las aspiradoras escoba son inalámbricas, ligeras y más fáciles de manejar. Ocupan menos espacio, se guardan con facilidad y permiten limpiar tanto suelos como zonas altas o rincones, gracias a sus accesorios. Son ideales para limpiezas rápidas y cotidianas.

¿Aspiran con la misma potencia que una aspiradora de trineo?

Los modelos de gama alta ofrecen una potencia de succión comparable, sobre todo en modo turbo. Sin embargo, las de trineo aún pueden tener ventaja en limpiezas profundas de alfombras muy densas.

¿Sirven para limpiar todo tipo de suelos?

Sí. Las aspiradoras escoba ajustan automáticamente la potencia según detectan suelos duros o alfombras. Sus cepillos motorizados suelen estar diseñados para no dañar parqué, baldosa, moqueta o vinilo.

¿Se puede usar como aspiradora de mano?

Sí. Casi todas se transforman fácilmente en aspiradora de mano para limpiar sofás, coches, escaleras o estanterías. Suelen incluir boquillas estrechas, cepillos pequeños o accesorios especiales.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 24 de abril de 2026.

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