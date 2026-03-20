Probamos las mejores placas solares portátiles del mercado

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo BigBlue BigBlue FlexSolar FlexSolar Ecosonique Technology Ecosonique DOKIO DOKIO Valoración Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7.5 Muy bien Recomendación 7.25 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para quienes buscan equilibrio entre eficiencia y portabilidad Para quienes quieren más potencia manteniendo tamaño compacto Para quienes priorizan ligereza y buena relación calidad-precio Para quienes necesitan alta potencia para caravanas o uso prolongado Por qué lo recomendamos Alta eficiencia (hasta 25,4%), monocristalino, ligero y resistente Buena potencia (hasta 40W), plegable y resistente al agua Muy ligero (0,91 kg), IP67 y eficiente (23,5%) Gran potencia (100W), monocristalino y resistente a altas temperaturas Medidas 83,5 × 28 × 0,5 cm 91,2 × 30,5 × 1,5 cm 30,4 × 21 × 2,5 cm 108 × 73 × 0,5 cm Potencia 28 vatios 18 vatios 30 vatios 100 vatios Precio 69.99 € 69.99 € 52.99 € 75.99 €

La mejor placa solar portátil Hemos elegido la placa solar portátil BigBlue como la mejor de la comparativa, ya que es ligera, plegable y entrega una potencia suficiente para dispositivos personales.

En un contexto en el que dependemos constantemente del móvil, el GPS o una batería externa —ya sea en una escapada a la montaña, un viaje largo en carretera o incluso ante un corte de luz en casa—, contar con una placa solar portátil deja de ser un capricho para convertirse en una herramienta práctica. Estos dispositivos permiten generar energía limpia en cualquier lugar donde haya sol, sin enchufes ni generadores. Para encontrar la mejor, en EL PAÍS Escaparate nos hemos puesto manos a la obra probando cuatro de los modelos mejor valorados en Amazon.

¿Qué placas solares portátiles hemos elegido y cómo las hemos probado?

En las placas solares, lo más relevante es el tipo de celdas que utilizan para captar la energía del sol. Las más recomendables son las de silicio monocristalino, si bien también hemos elegido un modelo de silicio policristalino para comprobar este factor. Además, hemos incluido paneles de diferente potencia para comparar su rendimiento. Por lo tanto, las cuatro placas solares seleccionadas son: BigBlue, Ecosonique, FlexSolar y Dokio.

Para evaluar su rendimiento real, hemos sometido las placas a distintos escenarios. Primero, las hemos probado bajo luz solar directa durante varias horas para medir estabilidad y velocidad de carga. Después, hemos repetido el test en condiciones de cielo nublado y luz indirecta para comparar la caída de rendimiento. También hemos realizado una prueba de resistencia ante golpes leves y caídas accidentales desde baja altura para comprobar la solidez de su construcción.

Por último, hemos conectado varios dispositivos al mismo tiempo —móviles y baterías externas— con el fin de verificar si mantenían una carga constante sin sobrecalentamientos ni pérdidas bruscas de potencia.

Las mejores placas solares portátiles del mercado Vídeo: EL PAÍS ESCAPARATE

¿Qué placa solar portátil ha sido la ganadora?

Lo que realmente marca la diferencia en la placa solar BigBlue es la eficiencia de sus celdas, las más altas de la comparativa, capaces de optimizar la carga incluso en condiciones exigentes. No es la más potente en vatios, pero sus 28 vatios bastan para dispositivos personales. Ligera, plegable y fiable al sol intenso, sólo exige precaución ante lluvia fuerte o inmersiones.

Placa solar portátil de la marca BigBlue. CORTESÍA DE AMAZON

¿Es eficiente?

Sin duda, el punto más destacado que he encontrado en la placa solar portátil BigBlue es que sus celdas son las más eficientes de la comparativa. Esto se debe a que incorpora un chip capaz de aumentar la capacidad de carga de la placa hasta un 25,4% —el dato más alto de todos los modelos que he probado—. Por lo tanto, ha sido perfecto para cargar cualquier dispositivo portátil, principalmente, móviles.

Es cierto que no es el mejor modelo en cuanto a potencia de la comparativa, ya que está limitado a 28 vatios. Aun así, es una corriente suficiente para la carga de equipos personales. La razón es que utiliza celdas de silicio monocristalino, que es el mejor material para las placas solares. De hecho, puede trabajar perfectamente a temperaturas de hasta 70 grados, es decir, incluso en los días más calurosos y las zonas más soleadas.

A su favor también juega su construcción flexible, ya que la placa se puede plegar para que quepa casi en cualquier espacio. Si a esto sumamos su peso ligero, podemos decir que transportarla es sencillo y cómodo para cualquier salida. Solamente hay que tener en cuenta que no resiste inmersiones en el agua ni lluvias intensas, por lo que hay que tener cuidado cuando hay mal tiempo.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Eficiencia del 25,4%.

28 vatios de potencia.

Soporta hasta 70 grados de temperatura.

Diseño flexible y ligero.

A mejorar:

Es la menos potente de la comparativa.

No soporta lluvias fuertes.

Otras alternativas a la mejor placa solar portátil

Panel solar plegable Ecosonique

La placa solar Ecosonique destaca por su gran relación calidad-precio. Con 30 vatios de potencia y un 23,5% de eficiencia, ofrece un rendimiento muy cercano al modelo ganador. Es ligera, plegable y fácil de usar. Sus celdas son IP67, aunque los puertos no están protegidos contra el agua.

Panel solar plegable Ecosonique. CORTESÍA DE AMAZON

¿Es eficiente?

La relación calidad-precio que ofrece la placa solar portátil Ecosonique es la mejor de la comparativa. La potencia que generan sus celdas (30 W) es casi idéntica que la del modelo ganador, por lo que en este apartado ofrece un rendimiento similar. Además, aporta una eficiencia del 23,5%, a pesar de que las celdas están fabricadas en silicio policristalino. Por lo tanto, sus prestaciones energéticas no dejan nada que desear.

Durante las pruebas, también me ha resultado muy cómodo su diseño plegable, que permite guardarla en cualquier espacio. Esto, junto a su peso de solamente 900 gramos, hace que se pueda transportar con facilidad.

Hay que apuntar también que las celdas cuentan con certificación IP67, que la hacen resistente al agua y al polvo. Sin embargo, no hay que confiarse, puesto que la conexión para los dispositivos no dispone de esta protección y se puede estropear si se moja.

En la práctica, más allá de las cuestiones técnicas, la carga de dispositivos me ha resultado muy buena con esta placa. Lo mejor es que no hace falta ninguna configuración; basta con abrirla y enchufar el móvil o la powerbank para que empiecen a cargarse de inmediato.

En particular, la marca no especifica la temperatura máxima que soporta este modelo, pero en las pruebas ha resistido bien en condiciones normales.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Eficiencia del 23,5%.

30 vatios de potencia.

Diseño plegable y ligero.

Certificación IP67 de resistencia al agua.

A mejorar:

El puerto de carga no es resistente al agua.

Celdas de silicio policristalino.

Cargador plegable de panel solar FlexSolar

La placa solar FlexSolar cumple, pero se queda corta en potencia: sus 18 vatios la colocan como la menos capaz de la comparativa, suficiente para un móvil, poco más. A cambio, ofrece un 24% de eficiencia y resistencia al agua y al polvo. Es plegable, manejable y adecuada para usos puntuales, aunque exige cierto cuidado.

Placa solar portátil de la marca FlexSolar. CORTESÍA DE AMAZON

¿Es eficiente?

La principal debilidad de la placa solar portátil FlexSolar es que la potencia de cada uno de sus dos primeros puestos apenas llega a los 18 vatios, lo que la convierte en la más baja de la comparativa. Es cierto que eso es más que suficiente para conectar un móvil, pero no deja de estar por debajo del resto de modelos.

La parte positiva es que sus celdas ofrecen una eficiencia del 24%, prácticamente, idéntica a la de las dos placas anteriores; y también es resistente al agua y el polvo.

Otro aspecto destacado es que se puede plegar a un tamaño muy práctico —más o menos de las dimensiones de una hoja A4— y tiene un peso de 1,3 kg, por lo que es fácil llevarla a cualquier parte.

La marca aclara que la temperatura máxima que soporta son 65 grados que, si bien es la más baja de la comparativa, no deja de ser suficiente para situaciones normales. Lo que sí he notado es que hace falta proporcionarle un buen cuidado para mantener su rendimiento durante más tiempo.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Eficiencia del 24%.

Diseño plegable y ligero.

Resistente al agua y el polvo.

A mejorar:

Potencia de 18 vatios.

Soporta menos temperatura que otras.

Requiere más cuidados.

Placa solar portátil Dokio

A pesar de que la placa solar Dokio impresiona sobre el papel con sus 100 vatios, su enfoque tan específico la relega al último puesto. No ofrece puertos USB para conectar dispositivos directamente, exige baterías externas y resulta poco versátil para el usuario medio. Es cara, no soporta lluvias intensas y su manual ni siquiera se encuentra en español.

Placa solar portátil de la marca Dokio. CORTESÍA DE AMAZON

¿Es eficiente?

Es probable que el hecho de que la placa solar portátil Dokio sea la más cara de la comparativa se pueda justificar en su potencia de 100 vatios, que también es la más alta de todas. Sin embargo, a diferencia del resto de modelos, que tienen puertos USB para una conexión directa de los dispositivos, el panel Dokio solamente está pensado para alimentar baterías de 12 V o estaciones de energía, lo que le resta versatilidad.

La ventaja de esta placa es que, a pesar de sus características, también es plegable y fácil de transportar. Su perfil más profesional hace que pueda resistir temperaturas de hasta 85 grados, aunque no soporta lluvias intensas, por lo que hay que tener cuidado al usarla en la intemperie. Como dato adicional, hay que mencionar que el manual de instrucciones que se incluye no está en español.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

100 vatios de potencia.

Diseño plegable.

Soporta hasta 85 grados de temperatura.

A mejorar:

No permite cargar dispositivos directamente.

Está desprotegido frente a lluvias intensas.

El manual de instrucciones no está en español.

Preguntas frecuentes sobre placas solares portátiles

¿Cuánto dura un panel solar portátil?

La vida útil de estos equipos suele alcanzar entre los diez y los quince años si se mantiene un cuidado adecuado. A diferencia de las instalaciones fijas en tejados, estos modelos sufren un mayor desgaste debido al transporte constante y la exposición a diferentes climas.

La durabilidad depende directamente de la calidad de las células fotovoltaicas y los materiales de revestimiento, como el ETFE, que resiste mejor la radiación ultravioleta. Con el paso del tiempo, la eficiencia disminuye de forma leve, pero el dispositivo mantendrá una capacidad de carga funcional durante más de una década de aventuras.

¿Vale la pena adquirir un panel solar portátil?

La compra de este accesorio representa una decisión excelente para los amantes del camping, las rutas en furgoneta o las actividades al aire libre. Su principal valor reside en la independencia energética que otorga; permite recargar teléfonos, linternas o estaciones de energía sin necesidad de buscar un enchufe convencional.

En un país con tantas horas de sol como España, aprovechar este recurso gratuito supone un ahorro a largo plazo y una seguridad extra en situaciones de emergencia. Si buscas libertad total en tus viajes sin renunciar a la tecnología, esta inversión resulta totalmente rentable.

¿Cómo elegir un panel solar portátil?

Para realizar una elección acertada, analiza primero tus necesidades reales de consumo eléctrico. El factor determinante es la potencia nominal, medida en vatios; una placa de 20 vatios basta para móviles, mientras que una de 100 varios es necesaria para ordenadores o neveras pequeñas.

Verifica el peso y las dimensiones del producto plegado para asegurar un transporte cómodo en tu mochila o vehículo. Además, busca modelos que incluyan varios puertos de salida (USB-A, USB-C o DC) y posean una certificación de resistencia al agua. Un diseño con soportes traseros ajustables te permitirá orientar la superficie hacia el sol, con precisión, para maximizar la captación de energía.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 20 de marzo de 2026.

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