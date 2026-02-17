Comparamos los mejores cepillos de pelo antitirones para adultos y niños

En esta comparativa hemos seleccionado dos cepillos de pelo de cerdas naturales y dos de cerdas sintéticas.

Mejor cepillo de pelo antitirones Hemos elegido el cepillo de pelo antitirones Beter como el mejor de la comparativa, gracias a sus materiales naturales y a sus cerdas flexibles.

Cuando se tiene el pelo largo o niños en casa con melena, invertir en un cepillo antitirones puede ser la mejor forma de desenredar el cabello sin molestias y de conseguir, en el proceso, cuidarlo para que no se rompa y luzca más sano. En el mercado existen distintos diseños: algunos apuestan por las cerdas suaves y flexibles y otros integran púas más rígidas, pero de distintos tamaños. En EL PAÍS Escaparate hemos probado cuatro modelos de distinto diseño y prestaciones para tratar de encontrar el mejor cepillo de pelo antitirones del momento, tanto para adultos como para niños.

CARACTERÍSTICAS Beter Tangle Teezer Olivia Garden Lily England Materiales Madera, fibra de trigo y nylon Plástico y silicona Plástico, jabalí y nylon Plástico y silicona Tamaño 24,5 x 7,2 cm 24,3 x 6,5 cm 27 x 5 cm 8,5 x 6,7 cm

¿Qué cepillos de pelo antitirones hemos elegido y cómo los hemos probado?

Además del tamaño, un aspecto muy relevante de los cepillos de pelo son los materiales con los que están fabricados. Por lo tanto, en esta comparativa hemos procurado elegir modelos fabricados con elementos naturales y también sintéticos, con el fin de elegir el más desenredante sin molestias. A partir de esas consideraciones, los cuatro cepillos antitirones seleccionados son: Beter, Tangle Teezer, Olivia Garden y Lily England.

Para valorar estos cepillos de pelo antitirones, los hemos utilizado de forma habitual durante varias semanas, con el objetivo de observar su rendimiento real en el día a día. Hemos prestado especial atención a la sensación sobre el cuero cabelludo para comprobar que las cerdas fueran suaves y no provocaran molestias. También hemos puesto a prueba su capacidad para desenredar distintos tipos de cabello y hemos evaluado si eliminaban nudos sin tirones. A lo largo de las pruebas, hemos analizado cómo responden a un uso intensivo prolongado y, por último, hemos verificado la facilidad con la que se podían limpiar y mantener en buenas condiciones tras cada uso.

Los mejores cepillos de pelo antitirones para adultos y niños Vídeo: EL PAÍS ESCAPARATE

¿Cuál es el mejor cepillo antitirones?

De todos los modelos, el que más nos ha convencido ha sido el Beter por su suavidad y ligereza. Sus materiales naturales y cerdas flexibles desenredan sin tirones, incluso en pelo mojado, y es cómodo para usar y transportar. Aunque parece algo frágil y puede electrificar el pelo en seco, la experiencia general es la más agradable.

Cepillo de pelo antirotura Beter. Cortesía de Amazon

¿Evita que se enrede el pelo?

Lo primero que han destacado mis compañeras del cepillo de pelo antitirones Beter es que apuesta por los materiales naturales y ligeros —está hecho con un mango de madera y cerdas de fibra de trigo y nylon—. Esto hace que las cerdas sean flexibles y no hagan nada de daño; la sensación, concretamente, es que resulta muy agradable al utilizarlo. Va genial tanto en pelo mojado como seco y también se limpia fácilmente.

También nos ha gustado que el tamaño de este cepillo es muy conveniente, puesto que no es exageradamente grande. Por lo tanto, es muy cómodo para abarcar más cabello al cepillar, pero tiene un tamaño ideal para llevarlo de viaje en el bolso o la maleta. Desde luego, es adecuado para todo tipo de pelo y, cuando algunos cabellos se quedan enredados, nos ha resultado fácil quitarlos en un solo tirón.

Hay que dejar claro, eso sí, que la abertura central hace que se separen mucho las dos mitades al apretar, lo que nos hace dudar si, al ser muy frágil, puede llegar a partirse y romperse con el uso. Al utilizarlo en seco, mis compañeras también han notado, alguna vez, que se electrificaba un poco el pelo.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Tamaño grande, sin ser estorboso.

Materiales naturales y ligeros.

Desenreda muy bien el cabello.

Deja el pelo en muy buenas condiciones.

Fácil de limpiar.

A mejorar:

No he encontrado aspectos negativos.

Otras alternativas al mejor cepillo de pelo antitirones

Cepillo de pelo desenredante Tangle Teezer

En este caso, lo que más nos ha convencido del Tangle Teezer es su eficacia para desenredar sin tirones, tanto en seco como en mojado. No utiliza materiales naturales, pero sus púas de doble longitud funcionan muy bien y parecen duraderas. Eso sí, rinde mejor en pelo largo y fino que en melenas muy abundantes.

Cepillo de pelo desenredante Tangle Teezer. Cortesía de Amazon

¿Evita que se enrede el pelo?

Definitivamente, el cepillo de pelo antitirones Tangle Teezer se ha ganado su fama con justicia, ya que desenreda muy bien. Es cierto que sus materiales no son naturales —el mango es de plástico y las cerdas, de silicona—, como los del modelo ganador de la comparativa, pero está equipado con púas de dos longitudes y se puede utilizar tanto en seco como en mojado.

El modelo que hemos probado no es la versión compacta del Tangle Teezer, pero el hecho de que tenga mango mejora el agarre y evita que se deslice, como ocurre regularmente con el modelo original de la marca. A pesar de ello, no nos ha parecido excesivamente grande, sino que se puede transportar con facilidad. Luego, nos ha costado un poco más de trabajo retirar los pelos que quedan enredados en las cerdas, pero realmente también ha sido una tarea sencilla.

Lo que sí aclara quien lo ha probado es que no parece ser el modelo más recomendable para personas con melena media y abundante. En su lugar, este cepillo parece el indicado para desenredar el pelo largo y fino. No obstante, las cerdas son de muy buen material y nos ha dado la impresión de que son muy duraderas.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Púas de dos longitudes para desenredar.

Mango con buen agarre.

Materiales duraderos.

Ideal para pelo largo y fino.

A mejorar:

Cuesta un poco más quitar los pelos que quedan en las cerdas.

No es el mejor para melenas medias y abundantes.

Cepillo de pelo antitirones Olivia Garden

La propuesta del cepillo Olivia Garden nos ha parecido muy correcta por el resultado que deja en el pelo: más brillante, suave y con menos frizz. Sus cerdas naturales funcionan muy bien y se limpian con facilidad, pero su tamaño grande y, sobre todo, su precio elevado hacen que pierda atractivo frente a opciones mejor equilibradas.

Cepillo de pelo antitirones Olivia Garden. Cortesía de Amazon

¿Evita que se enrede el pelo?

A mis compañeras, el cepillo de pelo antitirones Olivia Garden les ha parecido muy cómodo de utilizar y agradable tanto en la zona del cuero cabelludo como en el resto de la melena. Y han destacado especialmente cómo deja el pelo. En el caso de la persona que ha realizado las pruebas, su pelo tiende a encresparse; pero con este cepillo ha notado mucha mejoría: no sólo alisa y desenreda, sino que consigue dejarlo más brillante y sin frizz.

Durante las pruebas, mis compañeras han destacado el efecto de las cerdas naturales de este cepillo, mezcla de nailon y jabalí, su distribución en dos alturas y la forma curva del cabezal. Asimismo, nos ha gustado mucho que es muy fácil de limpiar; el pelo que se queda en él se retira rápido y casi de una sola pasada. Lamentablemente, se trata del modelo más caro de la comparativa y su tamaño es el más grande de todos los probados, por lo que puede resultar más incómodo a la hora de viajar, por ejemplo.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Desenreda muy bien el cabello.

Deja el pelo en muy buenas condiciones.

Fácil de limpiar.

A mejorar:

Precio elevado.

Es el más grande de todos.

Cepillo de pelo desenredante Lily England

Debido a su tamaño compacto, el cepillo Lily England nos ha parecido más limitado, ya que es menos práctico para el uso diario, sobre todo en cabellos largos o abundantes. Aunque es suave, desenreda bien y se limpia con facilidad, funciona mejor como cepillo de viaje que como opción principal en casa.

Cepillo de pelo desenredante Lily England. Cortesía de Amazon

¿Evita que se enrede el pelo?

El principal problema que mis compañeras han encontrado en el cepillo de pelo antitirones Lily England es que, al ser más compacto que el resto de modelo, también resulta menos práctico para el día a día. Su tamaño, creemos, es ideal para llevarlo de viaje o en el bolso, pero uno más grande resulta más cómodo y adecuado para la vida diaria, especialmente para quienes tienen cabello largo y abundante.

En este caso, el cepillo está fabricado con plástico y cerdas de silicona, por lo que la sensación es de mucha suavidad y no ha representado ningún problema. Además, ha sido eficaz para desenredar cabellos de todo tipo. Esto también garantiza, desde nuestra perspectiva, una gran durabilidad. Lo que es cierto es que nos ha resultado muy sencillo limpiar los pelos que quedan entre las cerdas después de cada uso.

¿Por qué los recomendamos?

Lo mejor:

Tamaño compacto para llevarlo de viaje.

Materiales duraderos.

Fácil de limpiar.

A mejorar:

Puede resultar pequeño para el día a día.

Preguntas frecuentes sobre cepillos de pelo antitirones

¿Cuál es el mejor cepillo para no maltratar el cabello?

Aunque depende mucho del tipo de pelo de cada uno, en general, para poder conseguir un acabado respetuoso con el cabello, se recomienda recurrir a cepillos de cerdas naturales y flexibles que eviten los tirones o las roturas.

¿Qué tipos de cerdas son mejores para evitar tirones?

Como decíamos, las cerdas largas y flexibles van mejor para reducir los tirones. También existen cepillos, como los que hemos probado, que han sido diseñados específicamente con cerdas que facilitan el desenredado y reducen la fricción.

¿Qué es un cepillo antifrizz?

Son cepillos que, por su diseño y materiales empleados, hacen que, al peinarlo, el pelo además de liso quede menos encrespado. Estos modelos —como el de Olivia Garden de esta comparativa— suelen incluir cerdas que generan iones negativos. Estos son los encargados de reducir la energía estática y que el cabello se erice. También suelen tener cerdas de nailon o jabalí que ayudan a que la fricción del cepillado sea menor.

¿Qué tipo de cepillo es ideal para estimular el cuero cabelludo?

Para este cometido, lo mejor es utilizar un cepillo diseñado para masajear el cuero cabelludo y mejorar, así, la circulación sanguínea de esa zona. Los hay de silicona o con cerdas suaves que no causen irritación. También van muy bien para esto los cepillos de madera o de bambú.

¿Cuál es el mejor cepillo para el pelo rizado?

Aunque hoy en día la mayoría de cepillos para el pelo se adaptan a distintas necesidades, para el cabello rizado se puede optar por soluciones específicas. Suelen funcionar bien, por ejemplo, los cepillos de cerdas anchas, flexibles y fabricadas en materiales naturales, ya que de esta forma no se rompen los rizos y se distribuyen mejor los aceites naturales del cuero cabelludo.

