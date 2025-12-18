Probamos las mejores almohadas para poner entre las piernas a la hora de dormir

La comodidad ha sido lo más importante que hemos evaluado de estas almohadas para piernas.

Tanto para dormir de lado como boca arriba, comparamos la comodidad de cuatro modelos diseñados para aumentar el confort y reducir las molestias al descansar

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Bonmedico Almohada para piernas Bonmedico Lapono Almohada para piernas Lapono Dreamzie Almohada para piernas Dreamzie Dioxide Almohada para piernas Dioxide Valoración Recomendación 9.5 Muy bien Recomendación 9.25 Muy bien Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Diseñada especialmente para quienes duermen de lado Para aquellas personas que se mueven mucho durante la noche, Ideal para quienes duermen boca arriba Idónea para personas que tengan problemas articulares Por qué lo recomendamos Se adapta bien a diferentes alturas, pesos y partes del cuerpo Reduce las fricciones y los dolores en las articulaciones Adecuada para mantener una buena postura boca arriba Es más grande y no acumula polvo ni ácaros Medidas 20 x 25 x 15,7 cm 9,8 x 7,9 x 6,3 cm 63 x 52 x 18 cm 26 x 21 x 15 cm Potencia Precio 23.74 € 16.99 € 42.49 € 14.99 €

La mejor almohada para poner entre las piernas Hemos elegido la almohada para piernas Bonmedico como la mejor de la comparativa, puesto que es muy cómoda para dormir de lado y no ocupa tanto espacio como otros modelos.

Hay varios factores que pueden influir en un buen descanso por las noches. Esto va desde mantener niveles de magnesio adecuados para conciliar el sueño hasta tener un colchón viscoelástico confortable, así como una almohada del mismo material. Sin embargo, muchas veces el cuerpo queda en posiciones incómodas y que, con el paso de los años, empiezan a provocar molestias o dolores. Para corregirlas, nada mejor que las almohadas para poner entre las piernas a la hora de dormir. En EL PAÍS Escaparate hemos probado cuatro modelos para ayudarte a elegir el mejor y más conveniente para ti.

Características Bonmedico Lapono Dreamzie Dioxide Medidas 20 x 25 x 15,7 cm 9,8 x 7,9 x 6,3 cm 63 x 52 x 18 cm 26 x 21 x 15 cm Relleno Espuma viscoelástica Espuma viscoelástica Espuma y poliéster Espuma viscoelástica Funda desmontable Sí Sí Sí Sí Posición De lado De lado Boca arriba De lado

¿Qué almohadas para las piernas hemos elegido y cómo las hemos probado?

A la hora de elegir una almohada para las piernas, hay que poner atención principalmente en dos aspectos: la posición de descanso para la que están destinadas y sus medidas. En esta comparativa, debido a que la mayoría de las personas duermen de lado o boca arriba, nos hemos enfocado en modelos destinados a estas posturas. Por lo tanto, las cuatro marcas que hemos seleccionado son: Bonmedico, Lapono, Dreamzie y Dioxide.

Debido a las características ya mencionadas, durante nuestras pruebas hemos utilizado las almohadas en diferentes posiciones cuya finalidad ha sido la de evaluar su comodidad en cada una de ellas. Todos los modelos han sido evaluados durante varios días para comprobar su durabilidad, así como para verificar que los materiales no provocasen ningún tipo de alergia.

Las mejores almohadas para colocar en las piernas Para comprobar la comodidad de las almohadas, las hemos probado en diferentes posiciones y posturas. Vídeo: EL PAÍS ESCAPARATE

¿Cuál es la mejor almohada para poner entre las piernas?

La almohada para piernas Bonmedico es la mejor opción que he encontrado en esta comparativa. No solamente es cómoda, sino que su tamaño es perfecto para ponerla entre las rodillas y es muy resistente al uso diario.

Con un tamaño perfecto para la mayoría de las personas, la almohada para piernas Bonmedico es la mejor de la comparativa. Cortesía de EL PAÍS Escaparate

¿Es cómoda?

Diseñada especialmente para quienes duermen de lado, la almohada para piernas Bonmedico ha sido la más cómoda que he probado en esta comparativa. Su diseño está pensado para ponerlo entre las rodillas con el objetivo de reducir la fricción entre las articulaciones. De hecho, durante las pruebas he podido comprobar que se adapta muy bien a distintas alturas y pesos; aunque es cierto que, con mucho peso, puede ceder y no proporcionar el soporte necesario.

Gracias a que no incorpora ningún tipo de seguro, la almohada se puede mover y volver a acomodar con facilidad. Sus dimensiones (20 x 25 x 15,7 cm) también ayudan a colocarla en cualquier posición sin que uno la sienta como un estorbo. Está fabricada con un relleno de espuma viscoelástica, por lo que he podido adaptarla a diferentes partes del cuerpo sin complicaciones y sin que se deforme.

La funda de esta almohada se puede desmontar y, de esta manera, lavarla a máquina para una limpieza sencilla. Aunque la marca no específica que sea hipoalergénica, todos sus materiales me han transmitido la sensación de evitar la acumulación de ácaros y polvo. Desde luego, es resistente a desgarros y manchas para que su durabilidad sea mucho mayor.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Se adapta bien a diferentes alturas, pesos y partes del cuerpo.

Es fácil de mover y volver a acomodar.

Cómodo relleno de espuma viscoelástica que recupera su forma.

Funda desmontable y lavable a máquina.

A mejorar:

No es la mejor para personas de mayor peso.

Otras alternativas a la mejor almohada para las piernas

Almohada ortopédica para pierna y rodilla Lapono

Recomendaría la almohada para las piernas Lapono para aquellas personas que se mueven mucho durante la noche, ya que cuenta con una cinta para sujetar a las piernas. Sin embargo, esto puede ser una molestia para quienes cambian varias veces de posición al dormir.

Para quienes se mueven mucho, la cinta de seguridad de la almohada Lapono ayuda a mantenerla en su lugar. Cortesía de EL PAÍS Escaparate

¿Es cómoda?

La almohada para las piernas Lapono es una excelente alternativa al modelo ganador de la comparativa. Así como el anterior, este diseño también ha sido creado especialmente para quienes duermen de lado, ya que se coloca entre los muslos o las rodillas para reducir las fricciones y los dolores en las articulaciones. Al igual que el producto anterior, este se adapta muy bien a la mayoría de alturas y pesos, pero puede terminar cediendo cuando hay mucho peso. Asimismo, es de la mitad de tamaño, por lo que puede quedarse pequeña para algunas personas.

La parte más laboriosa de esta almohada es que incorpora una cinta que funciona como seguro. Por un lado, este sistema evita que se mueva durante la noche, pero también complica que se pueda cambiar de posición con facilidad. Está fabricada con un relleno de espuma viscoelástica que, además de ser cómoda, recupera la forma después de cada uso. La funda se puede desmontar para lavar a máquina y su tejido no sólo es hipoalergénico, sino también resistente a desgarros y manchas.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Su forma se puede poner cómodamente en diferentes partes del cuerpo.

Espuma viscoelástica cómoda que recupera su forma.

La funda se puede lavar a máquina.

A mejorar:

Puede ceder con un mayor peso.

Es la más pequeña de la comparativa.

La cinta de seguro hace más complicado cambiarla de posición.

Almohada terapéutica para las piernas Dreamzie

Ideal para quienes duermen boca arriba, la almohada para las piernas Dreamzie me ha convencido por ayudar a mantener una postura correcta al descansar. Solo hay que considerar que tiene un tamaño mucho mayor al resto y que es la más cara.

La elevación de la almohada Dreamzie ayuda a mejorar la circulación en las piernas. Cortesía de EL PAÍS Escaparate

¿Es cómoda?

A diferencia del resto de modelos de la comparativa, la almohada para las piernas Dreamzie está diseñada para las personas que duermen boca arriba. Por lo tanto, su diseño en forma de escuadra está pensado especialmente para ponerse bajo los pies, con la finalidad de elevar un poco las piernas. Con esta posición, la circulación mejora y la espalda queda en una postura más confortable durante toda la noche. En este sentido, la marca no especifica cuánto peso puede soportar, pero en las pruebas me ha parecido que es apta para cualquier usuario.

Fabricada con un relleno que combina espuma y poliéster, esta almohada también es capaz de recuperar la forma original después de cada uso. Por supuesto, la funda también se puede quitar para lavarla a máquina y su tejido está hecho con fibras hipoalergénicas. Es cierto que se trata del modelo de mayor tamaño de la comparativa, pero debido a que se pone en los pies, no resulta molesta. Hay que considerar, eso sí, que es el diseño más caro de los que he probado.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Adecuada para mantener una buena postura boca arriba.

Se adapta a cualquier peso.

Relleno de espuma que recupera su forma.

Funda lavable a máquina.

A considerar:

Es la almohada más grande de la comparativa.

Su precio también es el más elevado.

Almohada para piernas para dormir de lado Dioxide

A pesar de que ofrece, más o menos, la misma calidad que el modelo ganador de la comparativa, la almohada para piernas Dioxide es un poco más grande, por lo que puede resultar incómoda para algunas personas.

Al ser más grande que otras, la almohada para piernas Dixie es ideal para personas de mayor altura. Cortesía de EL PAÍS Escaparate

¿Es cómoda?

Si bien me he sentido muy cómodo con la almohada para las piernas Dioxide durante el descanso, he tenido la misma sensación que con los otros modelos diseñados para dormir de lado: no me ha parecido suficientemente resistente para personas de mayor peso. Fuera de este problema, ha sido muy cómoda para ponerla entre las rodillas y, así, evitar las molestias y la fricción en las articulaciones.

El relleno de espuma viscoelástica de esta almohada también se siente mullido y es capaz de recuperar la forma original tras cada uso. Además, la funda se puede desmontar para meterla a la lavadora y que la limpieza sea más sencilla. Su tejido, aunque no se especifica que sea hipoalergénico, me ha dado la impresión de no acumular polvo ni ácaros. Eso sí: su tamaño es un poco mayor al del modelo ganador, por lo que ocupa un espacio extra en la cama.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Se adapta bien a diferentes alturas, pesos y partes del cuerpo.

Es fácil de mover y volver a acomodar.

Cómodo relleno de espuma viscoelástica que recupera su forma.

Funda desmontable y lavable a máquina.

A mejorar:

Pierde funcionalidad para personas de mayor peso.

Es un poco más voluminosa.

Preguntas frecuentes sobre almohadas para las piernas

¿Qué beneficios tiene dormir con una almohada entre las piernas?

Dormir con una almohada entre las piernas proporciona varios beneficios notables para la salud postural. Su principal ventaja es que restaura la alineación natural de la columna vertebral. Este soporte evita que la rodilla superior caiga y arrastre la cadera fuera de su eje. Al mantener la columna en una posición neutra, se reduce la presión sobre los ligamentos y los músculos de la espalda baja. El cojín también ofrece un gran alivio a personas que sufren de ciática o dolor lumbar crónico, lo que garantiza un descanso más profundo y reparador.

¿Cómo usar la almohada en las piernas?

La forma correcta de usar la almohada en las piernas depende de tu postura habitual para dormir. Si se duerme de lado, el soporte debe colocarse entre las rodillas. Para asegurar una correcta alineación de las articulaciones, hay que extenderla hasta los tobillos, no sólo en la zona de las rodillas. Si, por el contrario, se descansa boca arriba, se debe situar la almohada debajo de las rodillas para elevarlas ligeramente, lo que reduce la tensión en la zona lumbar. El objetivo es mantener una curva suave en la espalda y reducir los puntos de presión de las extremidades inferiores.

¿Cómo dormir para mejorar la circulación en las piernas?

Para dormir y mejorar la circulación en las piernas, el método más efectivo es la elevación. Es conveniente colocar una almohada ortopédica o una cuña debajo de los pies para que queden ligeramente por encima del nivel del corazón. Esto facilita el retorno venoso al corazón. Además, dormir de lado con un soporte entre las rodillas evita la compresión de las venas principales de las extremidades inferiores. Esta posición minimiza el riesgo de inflamación o hinchazón.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 18 de diciembre de 2025.

