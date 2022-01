2

La aparición del juez Santiago Pedraz en las portadas de las revistas del corazón a finales de septiembre marcó la diferencia con respecto al resto de personajes públicos que suelen ocupar sus páginas. El motivo fue su anunciada relación con Esther Doña, viuda del marqués de Griñón, que aparecía sonriente junto a él en la portada de '¡Hola!'. Doña compartió entonces que ambos se conocieron años atrás, en una fiesta organizada junto al que fue su marido que, sin saberlo, les dio su bendición: “Hace unos años, Carlos [Falcó] comentó en una reunión con amigos algo que me dejó perpleja: ‘El día que yo no esté, ¡Santiago es el hombre que me gustaría para Esther!”.