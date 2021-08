1

Christian Gálvez, de 41 años, ha sido uno de los últimos en incorporarse a la lista. El presentador anunció la pasada semana que cerraba su cuenta de Twitter. “Después de tanta tristeza, de tanta muerte a mi alrededor (en mi caso, muchas pérdidas), he decidido ser feliz, disfrutar de lo que hago y no tener siempre presente el cruel termómetro de Twitter sobre mis hombros”, escribió en un comunicado en el que concluía que la red social "no es un lugar sano".