Un simple beso, millones de teorías

Indiscutible candidato a ser considerado como uno de los momentos más importantes de la historia de la música reciente, el beso entre Madonna y Britney Spears en los premios MTV Video Music Awards “hizo que el mundo explotara”, como aseguraría después el manager de esta última. La reina del pop, escoltada por sus sucesoras, quiso homenajear aquella interpretación icónica de Like a virgin en la edición de 1984 de los premios y lo que consiguió fue dejarnos para el recuerdo un instante televisivo del que se sigue escribiendo y teorizando hoy en día. La mayor perjudicada en todo este embrollo fue Christina Aguilera, de la que casi nos perdimos su beso con Madonna porque el realizador televisivo apostó por el morbo de centrarse en el indisimulado mosqueo de Justin Timberlake –que acababa de romper con Spears y estaba siendo el gran triunfador de la noche– en el patio de butacas. “Sinceramente, en ese momento no me pareció nada impactante. Para mí fue como, ‘Dos chicas besándose, pues vale’. No me pareció chocante entonces y no me lo parece ahora”, sostuvo Aguilera en una entrevista ofrecida el pasado año.