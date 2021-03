7

Donald Trump (1988)

La entrevista que Oprah hizo a Donald Trump en 1988 no fue tan llamativa en su momento (ella ya era muy famosa, pero no el icono en el que se convertiría en la década de los noventa), no obstante ha alcanzado un estatus casi profético con el tiempo. Es, sobre todo, por lo que Trump dice sobre la política. Por ejemplo, poniendo nombre y nacionalidad al enemigo ("Los japoneses vienen a nuestro país y venden sus coches y sus reproductores de vídeo, destrozan nuestro país, y los kuvaitíes viven como reyes, ¡el kuvaití más pobre vive como un rey y dejamos que vengan a vender aquí su petróleo!") o dejando claro que si se presentase a presidente es cuando tuviese claro que va a ganar ("No lo descarto, pero estoy harto de ver lo que está pasando con este país, como otros viven como reyes y nosotros no. Creo que si me presentase como candidato a presidente ganaría, porque nunca lo haría para acabar perdiendo. Nunca he perdido en mi vida").