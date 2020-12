Un Vargas Llosa en el buzón de casa

Diez suscriptores de EL PAÍS han recibido estas navidades un regalo en sus casas: una novela dedicada por el autor Mario Vargas Llosa. Se trata de una de las celebraciones que ha organizado el diario para festejar los 30 años que el premio Nobel lleva escribiendo su columna Piedra de toque y también agradecer la confianza de los lectores.

Ascensión Sanz lo recibió en su residencia de Barcelona. El título elegido para ella fue Pantaleón y las visitadoras. “No me lo esperaba y, siendo del señor Vargas Llosa, estoy segura de que estará muy bien”, explica por teléfono. Sanz, administrativa de profesión, pero “jubilada hace mucho”, señala que los artículos de Opinión, con la firma de Vargas Llosa incluida, son los que la han impulsado principalmente a suscribirse a la edición digital del diario. "También porque hay que colaborar", añade.

El premio Nobel es uno de los escritores habituales en la biblioteca de César Alonso. "Soy lector de Vargas Llosa desde que tenía 16 o 17 años y siempre me ha gustado muchísimo”, describe. Ha recibido La fiesta del chivo, una obra que recuerda "con mucho cariño" y "una de las mejores" pues, como seguidor de su trabajo, ya la cuenta entre sus lecturas. “Posiblemente lo estrene mi hija”, apunta explicando que a sus 18 años también es una buena lectora y se lo ha recomendado.

Alonso, residente madrileño de 56 años, era un preadolescente cuando vio el primer número de EL PAÍS en su casa. “A mi padre no le gustaba buena parte de la prensa, pero la leía”, cuenta. Así que entre los diarios que llegaban a la mesa se asentó EL PAÍS y desde entonces ha formado parte de su rutina, incluso cuando su etapa formativa lo llevó a Londres. “No llegaba siempre, pero me acuerdo que el quiosquero que había al lado del London School me guardaba el del fin de semana y lo tenía que leer el lunes”. Fueron los años de la Guerra del Golfo (1990-1991) y buscaba en él la mirada española sobre el conflicto, además de la actualidad nacional.

A lo largo de estos años no ha cambiado el hábito, pero sí el canal, pues también se ha pasado a la edición digital porque “con la vida tan ocupada que llevamos” le resulta más cómodo. Docente en la Universidad Carlos III, posterga algunos artículos para momentos de ocio.

La misma opinión sobre la versión en línea arguye Eduard Albors, de Barcelona, que ha recibido la novela de Vargas Llosa con “ilusión” porque se trata de un libro dedicado personalmente de un premio Nobel. “No es un escritor cualquiera”, enfatiza. Acaba de jubilarse del sector ferroviario con 67 años y ahora tendrá más tiempo que dedicar a la lectura, tanto de prensa como de literatura, así como a la escritura, pues también colabora en algunos periódicos. De hecho, en 1995 llegó a publicar un artículo en EL PAÍS que todavía conserva.

Considera al diario “el gran periódico del país”, a pesar de que no siempre esté de acuerdo con la línea editorial. “Lo estoy al 80%”, aproxima. Destaca que más allá de la política o la opinión, encuentra temáticas "interesantes y diferenciales" en otras secciones, como Ciencia. Y concluye: “No solo es el covid o la política, que eso puede acabar cansando y no es preciso seguirlo todos los días, hay otros temas interesantes que no encuentras en otros diarios".