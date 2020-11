3

La primera colaboración con los medios

Assange sostiene una copia de ‘The Guardian’ que revela la publicación de los llamados "Los Papeles de Afganistán", el 26 de julio de 2010. Se trata de la primera colaboración periodística de Wikileaks con medios de comunicación, en esta ocasión con 'The Guardian', 'The New York Times' y 'Der Spiegel'.