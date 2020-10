6

El rastreador tiene la misión de recoger información sobre los movimientos realizados en los últimos días por una persona que ha sido diagnosticada con covid-19: por dónde se ha movido, con quién ha estado y quiénes son sus contactos más estrechos. La finalidad es evitar que el virus siga infectando a más gente. “La gente cumple y colabora. Llamamos, le comunicamos que es contacto directo de un positivo por si no lo sabe, le preguntamos cómo está, si presenta síntomas, y le pedimos todos los datos: el número de SIP, si se ha hecho PCR… Lo notamos todo en una aplicación de la Consejerías de Sanidad. También a veces nos cuentan su vida, sus problemas, nos hablan de otras cosas. Hay gente que está aislada, no sale de casa y no habla con nadie y tienes que hacer un poco de psicólogo”