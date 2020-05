Los iPhone reacondicionados más top: el XS de 256 GB por menos de 580 euros y otras grandes ofertas

Una opción que, en determinadas circunstancias puede venir muy bien a nuestros bolsillos, es la de renovar nuestros smartphones a través de modelos reacondicionados. Este tipo de productos disponen de garantías suficientes para adquirirlos: pese a ser móviles de segunda mano (con mínimas marcas de uso en la mayoría de los casos), se encuentran revisados, actualizados y certificados por el vendedor.

Muchos de los modelos, disponibles en la plataforma electrónica eBay, que hemos elegido en esta selección se encuentran entre los más vendidos de la marca Apple: ya sean los más nuevos (como el XS, el XS Max y el XR) y otros con un largo recorrido: como la familia de los 7, 8 y 8 Plus, sin olvidar del modelo X que se puso a la venta en el décimo aniversario del iPhone. Y también supone una inversión a precios muy atractivos y un ahorro considerable: según el modelo que elijas podrás ahorrar hasta 570 euros. Además, los envíos son gratuitos y los productos vienen con cargador compatible y disfrutan de 12 meses de garantía.

iPhone XS, XS Max y XR

> Envío gratis, nuevo cargador/cable y 12 meses de garantía.

- iPhone XS de 256 GB en color oro y gris espacial [nivel C de reacondicionado]. Equipa una pantalla super retina de 5,8 pulgadas con unos acabados exteriores en vidrio y acero inoxidable. Una mezcla de diseño elegante y estética premium. Pese a no tener lector de huellas dactilares, sí dispone de reconocimiento facial. En su parte trasera dispone de dos cámaras de 12 MPx cada una. Su cámara delantera es de 7 MPx y, al igual que la trasera, cuenta con función Retrato para conseguir imágenes muy artísticas. También graba vídeo en 4K y cuenta con opción Slow Motion. Viene equipado con 4 GB de RAM y 256 GB de memoria interna. Un terminal de similar características en plataformas como Amazon tiene un precio más elevado (649,90 euros) que el ofertado por eBay. 47% de descuento, ahorra 520 euros.

Compra por 579€ en eBay

> Envío gratis, nuevo cargador/cable y 12 meses de garantía.

- iPhone XS Max de 64 GB en color oro ZWC [nivel C de reacondicionado]. Pese a que este modelo comparte la misma ficha técnica que su hermano menor (el XS), dispone de dos diferencias claras: la diagonal de pantalla (de 6,5 pulgadas) y un extra de autonomía al final del día: hasta 13 horas de navegación en Internet. Con este modelo XS Max ofrece una experiencia muy grata a la hora de visualizar contenido gracias a sus dimensiones. Incorpora también la nueva opción HDR inteligente, que permite que las fotografías luzcan mejoradas. También es la primera gama de iPhone en incluir resistencia al agua IP68. Un terminal de similares características en plataformas como Amazon tiene un precio más elevado (679,88 euros) que el ofertado por eBay. 50% de descuento, ahorra 550 euros.

Compra por 549€ en eBay

> Envío gratis, nuevo cargador/cable y 12 meses de garantía.

- iPhone XR de 64GB en varios colores [nivel C de reacondicionado]. Lanzado al mercado en septiembre de 2018, fue el smartphone más vendido durante 2019. ¿Qué es lo que le hace diferente? Englobado en la gama alta, el XR cuenta con un marco de aluminio y unos bordes más anchos, conserva su tradicional botón Switch, botones de volumen y puerto Lightning. Su pantalla es Liquid Retina con colores intensos de 6,1”, cuenta con una única cámara en su parte trasera con capacidad para Modo Retrato y equipa un objetivo f 1.8; dispone de Face ID en 3D y carga inalámbrica. También es resistente al agua. Está disponible en tonos amarillo, azul, coral y negro. Un terminal de similares características en plataformas como Amazon tiene un precio más elevado (670,99 euros) que el ofertado por eBay. 37% de descuento, ahorra 260 euros.

Compra por 449€ en eBay

iPhone X

Envío gratis, nuevo cargador/cable y 12 meses de garantía. Consíguelo también en su versión de 256 GB de memoria interna

- iPhone X 64 GB en gris espacial [nivel C de reacondicionado]. Una evolución mejorada de sus hermanos 8 y 8 Plus. Su pantalla ocupa prácticamente todo el frontal y la estructura exterior es de cristal. El marco es de acero inoxidable brillante. La pantalla es de 5,8” con tecnología OLED pero ocupa menos espacio que en el 8 Plus. Y solo pesa 174 gramos. En este modelo, Apple dice adiós al botón Home. La orientación de su doble cámara trasera (con estabilizador de imagen) cambia, ahora colocada en vertical. Su cámara frontal también permite el modo desenfoque en modo selfie. Mantiene una autonomía diaria fiable gracias a su batería de 5.000 mAh. Y cuenta con 3 GB de RAM. Un terminal de similares características en plataformas como Amazon tiene un precio más caro (499 euros) que el ofertado por eBay. 57% de descuento, ahorra 570 euros.

Compra por 429€ en eBay

iPhone 8 y 8 Plus

> Envío gratis, con cargador compatible y 12 meses de garantía.

- iPhone 8 de 64 GB en color gris espacial [nivel A de reacondicionado]. Estrenó nuevo procesador desde su lanzamiento: el A11 Bionic de seis núcleos. Si lo adquirimos, esta potencia de procesamiento nos permitirá disfrutar de realidad aumentada y unas actualizaciones siempre vigentes. Su parte trasera está hecha en cristal lo que permite la carga inalámbrica y también con carga rápida; no cuenta con pantalla infinita y sí con Touch ID. Su cámara disfruta de un sensor de 12 MPx de resolución y mantiene un objetivo de f 1.8. Si volvemos a la pantalla, nos encontramos una tecnología Retina HD de 4,7 pulgadas con un diseño integral de vidrio. Equipa 2 GB de RAM. Está disponible más barato en los niveles B y C de reacondicionado. Un terminal de similares características en plataformas como Amazon dispone de un precio más elevado (359,99 euros) que el ofertado por eBay. 35% de descuento, ahorra 190 euros.

Compra por 349€ en eBay

> Envío gratis, nuevo cargador/cable y 12 meses de garantía.

- iPhone 8 Plus de 64 GB en gris espacial [nivel C de reacondicionado]. El hermano mayor del iPhone 8 es una buena alternativa, por ejemplo, al modelo X. Su pantalla es de Full HD con tecnología Retina y de 5,5 pulgadas. Además, equipa la tecnología True Tone: cuenta con un sensor que es capaz de reconocer la iluminación exterior adaptando el color de la pantalla a esa iluminación. En cuanto a la imagen, su cámara frontal tiene 7 MPx y la principal, su doble trasera, con una resolución de 12 Mpx cada una. También equipa 3 GB de RAM. Un terminal de similares características en plataformas como Amazon dispone de un precio más caro (449 euros) que el ofertado por eBay. 49% de descuento, ahorra 370 euros.

Compra por 379€ en eBay

> Envío gratis, cargador compatible y 12 meses de garantía.

- iPhone 7 de 32 GB en color oro rosa [nivel C de reacondicionado]. Pasamos a una evolución anterior que el iPhone 8 pero no por eso menos resolutiva en el día a día. El iPhone 7, pese a no contar con el mismo procesador o de carga inalámbrica, mantiene el mismo diseño que sus predecesores (el 6 y el 6S), la pantalla Retina es de 4,7 pulgadas mejorando la fidelidad de colores y disfruta de un mayor contraste que el 7 Plus. Dispone de cámara FaceTime HD de 7 MPx y una cámara trasera de 12 MPx con apertura de f 1.8 para hacer fotos y vídeos muy nítidos en 4K. Cuenta con 2 GB de RAM. Además, es resistente al agua y al polvo. Este modelo está disponible en varios colores y más niveles de reacondicionado. Un terminal de similares características en plataformas como Amazon tiene un precio más elevado (198 euros) que el ofertado por eBay. 72% de descuento, ahorra 430 euros.

Compra por 169€ en eBay

iPhone SE

> Envío gratis, cargador compatible y 12 meses de garantía.

- iPhone SE de 16 GB en gris espacial ZWC R [nivel C de reacondicionado]. Un buen comienzo para todos aquellos que desean un móvil de prestaciones justas a un precio muy económico. La pantalla es de 4 pulgadas tipo Retina con una resolución de 1.136x640 pixeles. En su parte frontal dispone de una cámara frontal capaz de grabar vídeo a 720p. En la parte inferior se encuentra el escáner de huellas dactilares, un 50% más rápido que el anterior. En su parte trasera, dispone de cámara de 12 MPx con grabación de vídeo 4K y el modo LivePhoto. Incluye procesador A9 y disfruta de conectividad 3G. Su RAM es de 2 GB. Este modelo está disponible en más colores (plata u oro rosa) y en otros niveles de reacondicionado. Un terminal de similares características en plataformas como Amazon tiene un precio más elevado (129,99 euros) que el ofertado por eBay. 78% de descuento, ahorra 310 euros.

Compra por 89€ en eBay

¿Qué son los niveles de reacondicionado? Los niveles de reacondicionado son los segmentos en los que se dividen los móviles de segunda mano puestos a la venta de nuevo. Son tres y se clasifican según esta tipología: - Grado A: Como nuevo, sin marcas de uso. - Grado B: Casi perfecto, mínimas marcas de uso. - Grado C: Estado en buenas condiciones, marcas de uso leves.

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 7 de mayo de 2020.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.