9

Sting

El cantante Sting, padre de seis hijos, ha declarado en varias ocasiones que sus herederos no recibirán ni un centavo de su herencia porque quiere que sus hijos trabajen para conseguir lo que quieran. “Ellos tienen que trabajar. Mis hijos rara vez me piden algo a mí y eso lo valoro. Obviamente si están en problemas los voy a ayudar, pero nunca he tenido que hacerlo. Ellos tienen su trabajo y su ética y han salido adelante gracias a su esfuerzo. Ya les he dicho que no les dejaré mucho porque me lo estoy gastando todo ahora”, confesó en una entrevista al 'Mail on Sunday'.