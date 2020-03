6

Richard Gere y Debra Winger

En 'Oficial y caballero' protagonizaban una apasionada historia de amor, pero en la vida real Richard Gere y Debra Winger no se soportaban. El actor no toleraba la actitud de su compañera de rodaje y la actriz le comparó con "una pared de ladrillos". Winger llegó a decir: "Odié cada minuto de la filmación. Cuando me ven temblando en las escenas de amor, no lo hago de pasión, sino de odio. No soportaba a Richard".