Agricultores cortan la N-V en el kilómetro 174, en Extremadura. El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha cifrado en unas 4.000 personas las asistentes a la protesta en Navalmoral, y ha incidido en que los agricultores y ganaderos van a llegar en sus reivindicaciones "con la fuerza de la razón" hasta que las autoridades "escuchen y entiendan que "sin agricultura este país no come, y si este país no come, Extremadura se muere y España también".