4

Leonardo DiCaprio y Gisele Bundchen

Leonardo DiCaprio y Gisele Bündchen comenzaron a salir en 2000, cuando ella tenía 20 años y él, 25. Hace un año la modelo reveló a la revista 'Porter' el motivo de su ruptura: "Llegó un momento en el que tomé la decisión de no seguir fumando, bebiendo y trabajando demasiado. Comencé a ser consciente de que había muchas cosas que no había tenido en cuenta y ya no quería seguir haciéndolo. ¿Me iba a quedar sola porque quería hacer examen de conciencia mientras él seguía haciendo lo mismo? Al final, por desgracia, la respuesta fue sí". Ella está casada con el jugador de fútbol americano Tom Brady, con el que tiene dos hijos, Vivian y Benjamin, mientras que el actor sale con la modelo Camila Morrone, de 22 años y a la que dobla la edad.