16

Paseo sin murete y arena que va y viene

El paseo del barrio marítimo de Torredembarra (Tarrgona) no tiene murete de hormigón y por tanto no se rompió. El miércoles lucía apenas sin rastro de la tormenta. El agua entró al barrio arrastrando una gran cantidad de arena. Luego se secó y los operarios devolvieron la arena a la playa. Las olas no llegaron con tanta fuerza a la orilla, como en otras playas, porque hay una barrera de rocas naturales sumergidas un poco más adentro que sirve como primer rompeolas.