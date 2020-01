Shaquille O' Neal llora la pérdida de Kobe. En vídeo, el momento en el que el pívot no puede aguantar las lágrimas. TNT

Uno de los mejores pívots de la historia de la NBA, Shaquille O' Neal, mostró su dolor por la pérdida de su excompañero y amigo Kobe Bryant. O' Neal no pudo contener las lágrimas durante el programa 'NBA on TNT', emitido esta madrugada, al explicar cómo fue el momento en el que se enteró del fallecimiento del escolta. “Estaba entrenando con mi hijo Shaquir y mi sobrino vino llorando. Me enseñó el teléfono y se lo quité. No quería creérmelo. Y luego me empezó a llamar todo el mundo y me di cuenta de que estaba confirmado", explicó 'Shaq' notablemente emocionado. La pareja consiguió ganar tres anillos de la NBA y, desde entonces, siempre han mantenido una estrecha relación de amistad dentro y fuera de las canchas.