Bella Thorne decidió no ceder ante el chantaje y publicó ella misma las imágenes en las que aparecía desnuda y que iba a difundir un 'hacker'. La actriz subió las fotografías a su cuenta de Twitter: "Durante las últimas 24 horas he estado siendo amenazada con mis propios desnudos. Me siento sucia, me siento observada, siento que alguien me ha quitado algo que solo quería que viera una persona especial". Las contraseñas deben cambiarse cada cierto tiempo y es recomendable que tengan letras, números y símbolos que dificulten que se averigüen.