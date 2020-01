Victoria Marichalar y el beso que confirma su relación con el ‘dj’ Jorge Bárcenas

Victoria Marichalar y Borbón ha decidido oficializar a su manera su relación con Jorge Bárcenas, el dj con el que sale desde el pasado otoño. Lo ha hecho besándose en público durante una jornada de esquí en Baqueira Beret, la estación que más frecuentan los miembros de la familia del Rey. A sus 19 años, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha querido dejar claro que su historia con el torero Gonzalo Caballero es cosa del pasado y que ahora mantiene otra con el pinchadiscos. Esta actitud pública es inusual en familiares directos del Rey. Pero Vic, como la llaman los suyos, está decidida a imponer sus propios códigos de conducta lo que le ha llevado a tener más de un encontronazo con su madre.

Las imágenes de los besos de Victoria y Jorge Bárcenas, y que ofrece la revista ¡Hola! fueron tomadas días después de que la pareja recibiera el año en Córdoba donde él trabajó ante la mesa de mezclas. Por eso la hija de lnfanta no estuvo, como otras veces, con su madre en Vitoria donde celebró la llega del 2020 junto a la infanta Cristina y la familia Urdangarin.

Bunny, como conocen a Jorge Bárcenas, es un chico popular, siempre rodeado de amigos. Aunque inicialmente se le relacionó familiarmente con el extesorero de PP Luis Bárcenas no es así. Willy, el hijo de este y líder del grupo Taburete, lo desmintió. Ambos llevan el mismo apellido y les gusta la música pero no tienen en común nada más.

Jorge Bárcenas, de 21 años, es hijo de Belén Hernaiz Valero, que se dedica al traspaso de administraciones de Lotería en la empresa familia Traslot102. Su padre, José Antonio Bárcenas Arribas. El joven desde hace más de tres años se encuentra recorriendo locales españoles. Sobre su vida como dj habló en el pasado. “Lo más difícil de todo y es lo que más me está costando y me ha pasado factura estos últimos años es la vida que tienes que llevar con esta profesión (...) Son muchas horas de noche, de fiesta, de dormir poco, ahora vete a este sitio, ahora a una sesión de fotos…”, reconoció a Estrellados Magazine hace un año. Toca la batería desde los ocho años, pero fue al finalizar sus estudios en el colegio Nuestra Señora de Loreto Fundación Educativa Santo Domingo de Madrid cuando comenzó a formarse como pinchadiscos: “Vi que había algunos cursillos y me adentré a hacer uno de ellos. Empecé con uno de iniciación para conocer toda la cabina (...) Después de este primer curso pasé a uno más avanzado. Ese era más largo, duró casi un año y daba todas las semanas dos horas de clase particular”, confesó en esta entrevista. Ha compartido cabina con artistas como C. Tangana, Bad Bunny o Don Diablo y ha actuado en festivales como el Arenal Sound o Medusa.

La pareja se ha conocido en la noche madrileña, que Vic frecuenta con su pandilla de amigos y en la que Jorge trabaja también pinchando en cumpleaños y puestas de largo de los niños bien de la sociedad de la capital. A Victoria Marichalar le gusta la vida social y dejarse ver.

La nieta de los Reyes eméritos esudia este curso en el CIS College for International Studies, la exclusiva universidad privada ubicada en la calle Velázquez de Madrid a la que también acuden Alba Díaz, hija de Manuel Díaz El Cordobés y Vicky Martín Berrocal, y Almudena Lapique, sobrina de la socialité Cari Lapique. Allí también va su hermano Felipe. El centro tiene fama de ser muy caro —cuesta 20.000 euros al año— y muy poco exigente con sus alumnos. Los dos hermanos han optado por Administración y Dirección de Empresas.

Vic parece que ha heredado el papel de rebelde que poseía su hermano Felipe, que durante dos años ocupó portadas por sus líos en las discotecas de moda, sus amigos inconvenientes y sus malas notas. Su hermano, en cambio, se ha retirado de la escena pública.