Regalos de última hora

Seis de enero: día de Reyes. Ya sabes, la mañana más mágica del año en la que el salón de tu casa amanece con todos esos regalos envueltos en papeles tan bonitos que da hasta pena abrir. Si habéis sido buenos, los Reyes Magos no os habrán dejado carbón y seguro que se han acordado de todos vosotros. Así que si te has hecho el remolón y aún no les has enviado la carta, tranquilo, porque estás a tiempo de triunfar. Regalos hay muchos, para todos los gustos y todas las edades. Y si no tienes tiempo para acercarte a la tienda a comprarlos, lo puedes hacer en cuestión de segundos a través de Internet, en un solo clic y desde tu mismo teléfono. Apunta estas ideas.

Si te va el rollo techie, esta pulsera de actividad Xiaomi es perfecta para monitorizar la salud y la actividad física: el dispositivo controla los patrones de sueño, la frecuencia cardiaca, la actividad deportiva… Y, con una sola carga, la batería dura hasta 20 días.

Otro regalo tecnológico con el que quedarás como un rey es este minidron, uno de los más estables del mercado gracias a su pilotaje automático que lo convierte en un aparato perfecto para hacer fotos desde el aire.

Por cierto, ¿quién dijo que el vinilo había muerto? Este tocadiscos portátil de tres velocidades se conecta a Bluetooth solo con pulsar un botón. Un regalo con un punto vintage para triunfar el día de Reyes.

El universo Star Wars es otro de los clásicos con el que acertarás seguro. Esta figurita funko de BB-9 es una buena alternativa, ¿no te parece?

Juguetes hay muchos, adaptados a diferentes y con un montón de posibilidades. La muñequita AnaRous es una opción original y divertida: ¡el pelo le crece muchísimo! Con ella se fomenta la afectividad y el desarrollo sensorial del peque.

Seguro que recuerdas las pelis de Harry Potter. Este alucinante set de Lego está inspirado en una de las escenas más populares de la saga, y hasta se ilumina cuando se enciende el fuego.

Y si quieres hacer un regalo para participar en familia, apunta este nombre: Virus. Es un juego de cartas rápido y sencillo de explicar, en el que gana el más astuto, porque hasta se puede boicotear a los rivales.

Para ellas, te proponemos varias ideas. Una es esta cartera grande en rosa coral con un estampado multicolor con siete tarjeteros, cinco compartimentos internos y uno más con cierre de cremallera.

Si prefieres apostar por un perfume, este estuche de Mon Guerlain incluye eau de parfum con vaporizador de 100 ml, una muestra mini de 5 ml, leche corporal perfumada y gel de ducha perfumado.

Otra buena alternativa es este sujetador deportivo Nike Indy, idóneo para caminar, hacer yoga, jugar al baloncesto… Una prenda versátil de alta calidad que ayuda a mantener la comodidad, la transpirabilidad y la concentración.

Para ellos, clásicos que nunca fallan. Como este elegante reloj Skagen multifunción de acero, con esfera gris y brazalete de malla. O estas zapatillas casual Insignia Reebok, que garantizan la comodidad en cada pisada.

Este kit de limpieza de calzado contiene un cepillo, paño y tres productos contra el agua y las manchas con el que cuidar las botas y tenerlas siempre como nuevas. Los envases, además, son reutilizables.

Otro regalo útil y práctico es esta maleta grande en tono plateado con capacidad para 56 litros. Incorpora un sistema de ruedas con giro de 360º, barra de tracción en aluminio, cerradura con sistema TSA y está fabricada con materiales resistentes a los impactos.

Y una última (y dulce) propuesta, esta vez para paladares gourmet: una miel con notas de vainilla, con la que cocinar o degustar en cualquier comida.