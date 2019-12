Ari Behn, una despedida oficiosa y el amoroso mensaje de su novia

El día de Navidad acabó en tragedia para la familia real noruega cuando, pocas horas después de que acudieran juntos a la tradicional misa que celebran anualmente en esa fecha, se enteraron de que el exmarido de su hija mayor y padre de sus tres niñas, Ari Behn, de 47 años, se había quitado la vida. Desde entonces nada se ha sabido de su exesposa, Marta Luisa de Noruega ni de sus tres hijas, Maud, Leah y Emma, de 16, 14 y 11 años, pero sí se conoce que el escritor será despedido oficialmente el próximo viernes con un funeral que se celebrará a las 13.00 horas en la catedral de Oslo.

Lo que aún no se sabe es quién acudirá a esta cita que oficiará el obispo de la ciudad, aunque sí está confirmado que no será un funeral de Estado y que asistirán miembros de la casa real noruega aunque aún no se ha especificado quienes. Sí ha transcendido que la televisión noruega tiene intención de retransmitirlo y se especula con la asistencia de Victoria de Suecia, amiga personal de la princesa Marta Luisa y de quien algunos medios han afirmado que se ha trasladado a Noruega en estos días para consolar a la exesposa y las hijas de Ari Behn.

En ningún momento se ha tratado de ocultar que Behn se suicidó y así lo anunció Geir Hakosund, mánager del escritor en su momento: "Con mucha tristeza en nuestros corazones, nosotros, los más cercanos a Ari Behn, anunciamos que se ha quitado la vida. Pedimos respeto para nuestra privacidad en los días venideros". El comunicado de los reyes Harald y Sonia no se hizo esperar: "Ari ha sido una parte importante de nuestra familia durante años y tenemos recuerdos cálidos y afectuosos suyos. Estamos agradecidos de haberlo conocido. Lamentamos que nuestras nietas hayan perdido a su querido padre y tenemos una profunda compasión por sus padres y sus hermanos, que han perdido a su querido hijo y hermano". Después se pronunció el príncipe heredero, Haakon, y su esposa, Mette-Marit: "Fue un buen amigo, un miembro querido de la familia y un tío maravilloso, con quien compartimos muchos de los pequeños y grandes momentos de la vida".

Dos días después de su muerte, el pasado viernes, fue su madre quien le rindió homenaje con el desgarrador mensaje que acompañaba una fotografía de ambos, en la que Behn la abrazaba sonriente en una playa: "Querido Miki (su segundo nombre). No fue la oscuridad la que te llevó. Fue la luz la que te encontró. Querido, amado Miki. La oscuridad nunca te llevó. Fue la luz brillante que se fusionaba contigo".

Este lunes, pasada la tormenta emocional de los primeros días, ha sido su novia desde hace dos años, la abogada Ebba Rysst, quien le ha dedicado unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram: "Eres el ser humano más loco, bello, fuerte y complejo. Siempre estaré contigo, mi amado Ari. Y sé que estarás conmigo durante el resto de mi vida; me cuidarás y me animarás hasta que nos volvamos a ver. Sé que me cuidaste hasta el final. Estoy eternamente agradecida de estar tan cerca de ti. Siempre estaré agradecida de que me dejaras cuidarte y sentir que tu corazón late cada noche de todos nuestros días. Ahora tu corazón está en reposo, pero golpeará mi cuerpo con fuerza para siempre. Afortunadamente, sabías todo esto y cuánto te amaba porque te lo decía todos los días. Haré todo lo que prometí gracias a que me hiciste pensar que podría", declara en las palabras que acompañan una imagen de ellos dos juntos. "Gracias a todos los que se preocupan por mí. Estoy eternamente agradecida por todo el apoyo", finaliza la misiva.