“El humor siempre está en peligro”

Dani Mateo (Granollers, 1979) triunfa esta ­temporada al frente de Zapeando y se mantiene como uno de los imprescindibles en El intermedio. Actor, escritor, periodista, pero sobre todo ­cómico, entiende el humor como un poderoso instrumento para criticar y molestar al que manda. Por esa razón cree que está en peligro y hay que defenderlo.

¿Cuál es el último regalo tecnológico que ha hecho? Un iPhone 10 a mi chica.

¿Qué regalo de este tipo les ha pedido a los ­Reyes Magos? Estoy ahí a la vuelta con el asistente de Google, pero primero voy a intentar estar a su altura. No me llevo bien con la tecnología. O ella conmigo.

Le he preguntado a Google quiénes eran los mejores humoristas de España y usted no aparece. Siri y Alexa pasan y ni contestan. ¿Qué hacemos con la tecnología? Hay que acabar con ella. Ha venido para acabar con nosotros. Eso demuestra que son inteligentes. Yo no estoy ni entre mis 100 humoristas favoritos.

¿Cuántas horas pasa con el móvil al día? Pasaba muchas. Pero he tomado una decisión en mi vida. He quitado las redes sociales del móvil y de repente he vuelto a vivir. Los colores son más brillantes. La gente sonríe más y oigo el trinar de los pájaros. Lo mío era una adicción muy preocupante.

Está usted triunfando ahora con Zapeando. Estamos ahí. El programa es divertido. Yo lo veo en casa y me lo paso bien.

¿Qué le debe a El intermedio? Muchísimo. Le debo la popularidad. Pasar al prime time es otra liga. Otra cosa que le debo es la suerte de poder trabajar con uno de mis ídolos de toda la vida que es Wyoming. Y también el escolta que he contratado para salir a la calle.

¿La época de los monólogos ha llegado a su fin? Es una pregunta que me hacen mucho últimamente y creo que no. Ahora hay menos dinero, pero monologuistas hay para aburrir y buenos. Se hace muy buena comedia. Lo que pasa es que el circuito es ahora underground. Están un poco en precario. Es una pena. Espero que vuelva a repuntar.

¿El humor atraviesa en España un mal momento? El humor siempre está en peligro, siempre. El humor no ha sido cómodo jamás porque molesta. Y eso es lo guay, lo que lo hace tan divertido.

¿Esa sería su definición del humor, lo que molesta? Hay muchos tipos de humor y a mí me gustan todos. Es verdad que el humor blanco nunca está en peligro. Lo que está en peligro es el negro, oscurito, todo el humor que busca las cosquillas del que lo escucha. Ese siempre ha sido molesto, siempre está en peligro. Creo que lo tenemos que cuidar como al lince.

¿Ha acabado su carrera como actor? ¿Tiene algún proyecto? La tengo en stand by por respeto al mundo de la interpretación. Como actor estoy por descubrir. Tendría que ser alguien que dijera vamos a descubrirlo juntos, porque no sé yo si me veo en un Hamlet.

Usted estudió con Albert Rivera. Sabe que nos ha dejado. ¿Le quiere dedicar algunas palabras de despedida? Que vea la parte positiva. Ahora va a tener más tiempo para pasear al perro.