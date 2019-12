8

David Prowse (Darth Vader)

Éxitos: Durante años, Prowse ha ido por convenciones ganándose la vida firmando autógrafos, casi todos ellos en fotos de Darth Vader… Prowse ya había trabajado previamente en películas y series gracias a su gran altura y a su musculatura, pero su cara solo se pudo ver en 'La naranja mecánica', aunque fue Lucas quien le cambió la vida cuando le ofreció dos personajes: el villano o Chewbacca. Él eligió el malo. Fracasos:“No supe, hasta que vi ‘Star Wars’, que habían sustituido mi voz por James Earl Jones. Todos mis amigos me preguntaban por ello, pero no tenía ni idea, ¡esa no era mi voz!”. Y así comenzó su triste relato, que recibió la guinda en la muerte del personaje, cuando lo sustituyeron en cuerpo por Sebastian Shaw. Ni siquiera pudo estar en la escena. Lucasfilm había cortado los lazos con Prowse después de que le culparan de filtrar datos como que su personaje era el padre de Luke. La pelea llega hasta estos días, y la narró en la película homenaje ‘I am your father’.