Si alguien lanzó esta seria al estrellato televisivo fue Paula Echevarría. Además, a ella también la ayudó a asentarse como una cotizada actriz, aunque en televisión más que en cine. El papel protagonista le supuso un antes y un después en términos de popularidad. Aunque la intérprete ya había participado en otras ficciones como ‘Gran Reserva’ o ‘El comisario’, ‘Velvet’ ha sido la que más reconocimiento le ha otorgado. A diferencia de Silvestre, Echevarría sí apareció en los primeros capítulos de ‘Velvet Colección’ pero no tardó mucho en despedirse. En este tiempo, la actriz ha acaparado más titulares por su vida personal que profesional. Firmó un contrato de larga duración con Mediaset pero, a excepción de su participación en las películas ‘Si yo fuera rico’ (2019) y ‘Ola de crímenes’ (2018), sus apariciones no han ido a más. En 2017 anunció su separación del cantante David Bustamante, pero no fue hasta más de un año después, en marzo de 2018, cuando se hizo oficial el divorcio. Una relación que ha estado en un constante tira y afloja por las declaraciones que realizaban ambos en los medios de comunicación. En este tiempo Echevarría también ha comenzado una nueva relación con el exfutbolista malagueño Miguel Torres, con quien sale desde hace un año y medio.