Sal de tu zona de confort. Da pereza, lo sabemos, pero si te falta tiempo aprovecha el puente de diciembre para montar el dichoso árbol. Si no quieres estar fuera de onda, reinvéntate: el árbol de Navidad en color negro es última tendencia. Un toque dark que lo hace irresistiblemente sofisticado. E ideal para el postureo.

Los hay de diferentes tamaños, abetos naturales, de madera o de plástico. Con bolas, luces, espumillón o figuras. Reciclar es otra opción. El año pasado en Aguascalientes, México, se rompió un récord con el árbol más grande del mundo fabricado con Pet, que llegó a pesar 22 toneladas. Si te animas a dar un giro y derrochar estilo a raudales te ayudará Pinterest, la fuente inagotable de ideas para el do it yourself (DIY). Anímate a compartirlo con nosotros, sube una imagen de tu árbol de Navidad a tus redes, con el hastag #MyECI